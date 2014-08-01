Sapanca Gölü'nde kara göründü!

Kaynaklarının önemli bölümünün kuruması sonucu su düzeyi giderek düşen Sapanca Gölü’nde su seviyesi doğrudan 2 metre 54 santim aşağı düştüğünden tarihi eser olduğu ileri sürülen yazı yapı taşları ve adacıklar da ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mustafa Bağdiken’in haberine göre, son iki yılda kuraklığın etkisiyle gölü besleyen kaynakların önemli bölümünün kuruması sonucu su düzeyi giderek düşen Sapanca Gölü’nde tehlike her gün biraz daha büyüyor. Kocaeli ve Sakarya’nın içme suyu havzası olan, ayrıca dünyanın suyu içilebilir ender göllerinden biri olarak bilinen Sapanca Gölü’nden daha önce sadece Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir içme suyu şebekesi için su alıyordu. Bazı sanayi kuruluşlarının da su çektiği gölden, geçen yıldan itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de su almaya başladı. Daha çok Kartepe’den gelen 14 güçlü dere suyuyla beslenen Sapanca Gölü, derelerden 10’unun kuruması, diğer kaynaklar üzerinde de sayıları 30’u bulan su şirketlerinin tesis kurması nedeniyle beslenemez hale geldi. Bu yaz başından itibaren de su kodunda önlenemeyen bir düşüş görülmeye başladı.

Su kalitesi de bozuluyor

Sakarya su kanalizasyon İdaresi’nin dün yaptırdığı ölçümlere göre, normalde 32.18 olması gereken göldeki su işletme kodu, 29.64’e kadar düştü. Gölden su çekme, yani işletme kodunun 32.18 ila 29.90 arasında olması gerekirken, belediyeler ve sanayi kuruluşları başka kaynak olmadığından kod işletme seviyesinin altı olan 29.64’e düşmesine rağmen su çekmeye devam ettiği belirtildi.

Sapanca Gölü’nde özellikle Kocaeli’nin Kartepe sınırları içinde kalan bölgelerinde su çekilmesi nedeniyle geniş bataklıklar oluştu. Göl suyunun üzerinin yeşillendiği, göl çevresindeki çekilmenin 100 metreyi aşmaya başladığı görüldü. Bölgede 200 metre kadar açıkta da su seviyesi doğrudan 2 metre 54 santim aşağı düştüğünden tarihi eser olduğu ileri sürülen yazı yapı taşları ve adacıklar da ortaya çıktı. Gölün bazı noktalarında ise ötrifikasyon (göl suyunu azot ve fosfor gibi elementlerle zenginleşerek kalitesinin bozulması) belirtileri görülmeye başlandı.