Sapanca'da su fabrikalarının üretimi kuraklık nedeniyle durdu

Suları giderek çekilen Sapanca Gölü'nde, gölü besleyen dereler üzerine kurulu 5 su fabrikası 'kuraklık nedeniyle' üretimi durdurdu.

Sapanca Gölü’ndekİ kuraklık su fabrikalarını vurdu. Gölü besleyen dereler üzerinde bulunan 17 su fabrikasından 5’inin kuraklık nedeniyle üretimi durdurduğu açıklandı. Üretime devam eden 12 fabrika da kapasitelerini düşürdü. Öte yandan Son günlerde yağmurun da etkili olmaya başlamasıyla göldeki su seviyesinde 5 santimlik yükselme oldu.

Kuraklık tehdidi altında bulunan Sapanca Gölü’nde 2012 yılı itibarıyla dönemin Sapanca Belediye Başkanı tarafından ilçede 17 su şişeleme tesisi bulunduğu açıklanmıştı. O tarihten bu yana kuraklığın da etkisiyle bu tesislerin su aldığı kaynak ve derelerin kuruması tartışma konusu olurken, su iyice azalınca da bazı şişeleme tesisleri üretimini durdurdu.

5 tesisin kapanmasıyla ilçede 12 su şişeleme tesisi kaldı ve bunların çoğu da üretimlerini azaltmak zorunda kaldı. 12 su firmasından da sadece 7’sinin tam kapasite çalışabildiği öğrenildi.

Su seviyesi 5 cm yükseldi

Sakarya Su Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, son yağışların Sapanca Gölü’ndeki seviyeyi 5 santimetre yükselttiğini belirtti. Yağışlı bir döneme girildiğini de ifade eden Rüstem Keleş, “İnşallah sonbahar ve kış mevsimi bol yağışlı geçer. Yağmurun ve karın bolca yağdığı bir mevsim geçirirsek, göldeki su seviyesi seviyesi hızla toparlanır” dedi. Sapanca Gölü’ndeki seviye son olarak 29.27 koduna kadar inmişti. Son yağışlarla birlikte seviye tekrar 29.32’ye yükseldi.