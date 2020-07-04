Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 kişi hakkında gözaltı kararı

Sakarya Hendek'te 4 kişinin yaşamını yitirdiği 114 kişinin yaralandığı Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki, Türkiye'nin en büyük havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. 189 kişinin çalıştığı fabrikada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 114 kişi yaralandı. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamaya ilişkin 3 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamayla ilgili idari soruşturma açıldığı belirtildi.