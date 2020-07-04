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Sakarya’daki patlamada yaralanan işçiler anlattı: Mallarda ısınma vardı, 4 gündür uyarıyorduk ama dinlemediler

04 Temmuz 2020 12:26

Sakarya’daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası yaralanan işçileri CHP heyeti ziyaret etti. İşçiler fabrikadaki mallarda ısınma olduğunu ve bu konuda 4 gündür uyarı yapmalarına rağmen önlem alınmadığını söyleyerek, “Isınma olmaması gereken bir şey, uyardık ama dinlemediler” dediler.

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 4 işçi yaşamını yitirdi, 108 işçi yaralandı ve 3 işçiyi de arama çalışmaları devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Meclis Başkanvekili Haydar Akar ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Bayraktutan yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti. İşçiler olayın nasıl olduğunu anlattı.

 

Kaynak: Anka Haber Ajansı

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