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Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nden Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama: Bir denetimsizlik faciası

04 Temmuz 2020 13:49

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin "Haber alınamayan 40-50 can ve çok sayıda yaralı var. Kilometrelerce uzaklıktaki köylerdeki evlerde hasara, alan zemininde derin çukurlar oluşmasına yol açan, çevrede kimyasal dumanın hızla yayılmasına ve zehirlenmelere de neden olabilecek patlama bir denetimsizlik faciasıdır" açıklamasında bulundu.

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Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 4 işçi yaşamını yitirdi, 114 işçi yaralandı ve 3 işçiyi de arama çalışmaları devam ediyor. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Sakarya Hendek’teki havai fişek fabrikasındaki patlamayı "bir denetimsizlik faciası"olarak değerlendirdi.

TMMOB Ankara Şubesi yaptığı yazılı açıklamada fabrikada çalışan sayısının netlikle ifade edilmediğinin altını çizerken, çok sayıda kayıt dışı yabancı uyruklu işçi olduğunun söylendiğini belirtti. Açıklamada şu tespitler yapıldı: 

“Sakarya’daki patlama bir denetimsizlik faciasıdır. Ülkenin can yakan gündemine bir de Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama eklendi.

Tüm kentte duyulan, saatlerdir devam eden patlamaların olduğu fabrikada çalışan işçi sayısı netlikle söylenemezken yabancı uyruklu çok sayıda kayıt dışı işçi olduğu söyleniyor.

Haber alınamayan 40-50 can ve çok sayıda yaralı var.  Kilometrelerce uzaklıktaki köylerdeki evlerde hasara, alan zemininde derin çukurlar oluşmasına yol açan, çevrede kimyasal dumanın hızla yayılmasına ve zehirlenmelere de neden olabilecek patlama bir denetimsizlik faciasıdır. Fabrikada daha önce de can kayıpları yaşanmışken, denetim yapmayan yöneticileri ve yetkilileri kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

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