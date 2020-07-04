Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nden Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama: Bir denetimsizlik faciası

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin "Haber alınamayan 40-50 can ve çok sayıda yaralı var. Kilometrelerce uzaklıktaki köylerdeki evlerde hasara, alan zemininde derin çukurlar oluşmasına yol açan, çevrede kimyasal dumanın hızla yayılmasına ve zehirlenmelere de neden olabilecek patlama bir denetimsizlik faciasıdır" açıklamasında bulundu.

TIKLAYIN - Sakarya’daki patlamada yaralanan işçiler anlattı: Mallarda ısınma vardı, 4 gündür uyarıyorduk ama dinlemediler

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 4 işçi yaşamını yitirdi, 114 işçi yaralandı ve 3 işçiyi de arama çalışmaları devam ediyor. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Sakarya Hendek’teki havai fişek fabrikasındaki patlamayı "bir denetimsizlik faciası"olarak değerlendirdi.