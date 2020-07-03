Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, havai fişek fabrikasındaki patlamayı yazdı: Fabrikanın sahibi MÜSİAD'ın Sakarya şube başkanı; sözüm ona her türlü tedbir alınmıştı!

Sakarya'da yayın yapan T54 adlı internet haber sitesinin Genel Yayın Müdürü ve Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Hendek'teki Büyük Çoşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen patlamayı, "Bu kaçıncı facia" başlığıyla kaleme aldı.

Coşkunlar ailesine ait havai fişek fabrikasının temelinin 1966 yılında atıldığını yazan Matur "Fabrikanın sahibi başında olduğu MÜSİAD'ın da gücüyle yetkililerle çok yakın temas halindeydi. Bu sabah 11.15'te meydana gelen patlamanın ana üretim merkezinde olduğu belirtiliyor.Çok sayıda çalışandan haber alınamıyor. Yangına müdahalede zorluklar yaşanıyor. Hiçbir araştırma yapmadan ben söyleyeyim. Bu bir denetim noksanlığının getirdiği faciadır. Sorumlular hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

Fabrikanın bir daha üretim yapmayacak şekilde kapatılması gerektiğini savunan Matur, "Çocukken hepimizin kullandığı mantar tabancalarına fişek üretmek üzere kurulan fabrikada daha o yıllardan bu yana defalarca patlama meydana geldi. Çok sayıda patlama sonrası kamuoyundan gelen tepkilerle fabrikanın taşınması gündeme geldi. Aile, Geyve ve Hendek'te iki fabrikada üretimi devam ettirme kararı aldı. Sözüm ona Geyve ve Hendek'te kurulan yeni ve modern(!) fabrikalarda her türlü tedbir alınmıştı. Ancak bu iki fabrikada da patlamalar hiç durmadı" diye yazdı.

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