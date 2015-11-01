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Sahte içki operasyonunda 14 tutuklama

Sahte içki sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 23'e yükseldi

01 Kasım 2015 00:48

İstanbul’da çok sayıda kişinin ölümüne neden olan sahte içki soruşturmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 21 kişiden 14'ü tutuklandı, 7 kişi ise serbest bırakıldı.

İstanbul'da ölümlerle sonuçlanan sahte içki soruşturmasında tutuklanan 14 kişiye yöneltilen suçlar ise “Olası kastla adam öldürme", "Olası kastla adam öldürmeye teşebbüs" ve “Olası kastla adam yaralama".

Sahte içki yüzünden zehirlenerek ölenlerin sayısı ise 23'e yükseldi. Hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedavi gören bazı hastaların durumlarının da kritik olduğu belirtildi. Habertürk'te yer alan habere göre 18 Ekim'den bu yana sahte içki nedeniyle hastanelere müracaat eden 89 kişiden 23'ü ölürken, 26 kişinin tedavisi ise sürüyor. 

Emniyet ekiplerinin yürttüğü soruşturma sonucunda ölümlere neden olan sahte içkinin 3 ayrı depoda üretildiği belirlendi. Şüphelilerin Karaköy’de bir depodan aldıkları ve etil alkol sandıkları metil alkolü sahte içki yapımında kullanınca ölümlere sebep olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan depo sahibi ise şüphelilerin bilerek metil alkol aldığını iddia etti. Olayın dosyasını örgütlü suçlar savcısının devraldığı belirtildi. Öte yandan alkol üreticilerinden Hikmet B.’nin yaptığı sahte rakıyı içirdiği arkadaşlarından ikisinin öldüğü birinin ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Hikmet B.’nin grip olduğu için içkiyi içmeyince ölümden kurtulduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin hazırlanan dosyada 11 ölümden sorumlu tutuldukları öğrenilirken sahte içkiden ölenlerin sayısı 23'e yükseldi. Alkol zehirlenmesi sonucu hastanelerde tedavi gören kişiler arasında durumları ağır olanların bulunduğu, ayrıca geçmişe dönük şüpheli ölümlerin araştırıldığı, bu nedenle ölü sayısının artabileceği belirtildi.

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Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi

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