Sahte içki mağduru: Devlete sesleniyorum, ne olur rakıyı ucuzlatın!

Sahte rakı içtiği için Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 58 yaşındaki Serkan Okansoy hayati tehlikeyi atlattı. Hastane bahçesine çıkan Okansoy, "Herkesin suratında maske varmış gibi bembeyaz görüyordum insanları. Allah yardım etti, direkten döndüm. Devlete de sesleniyorum. Ne olur rakıları biraz ucuzlatın. Sahte rakı 5 lira, gazoz şişesi kadar rakı 38 lira. Millet mecbur alıyor" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, ahte içki nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybetmesinin hatırlatılmasının üzerine "Yüzde yüz şanslıyım" diyen Okansoy, “Bulgaristan'dan geliyor, diyorlardı. Bulgaristan'dan falan geldiği yok. Burada yapılıyor. Eskiden Bulgaristan'dan geliyordu. Şimdi merdiven altı yapıyorlar” diye konuştu.

Hastanede tedavi olarak kendisine gerçek rakı içirildiğini anlatan Okansoy, "İçerken orijinal rakıyı içirdiler. İçerken zorlandım. Ondan sonra tedaviye çıkardılar. Ondan sonra diyalize soktular" dedi.

'Arkadaşları uyardım'

Mahalledeki bakkaldan tezgah altından satın aldığı sahte rakıyı bir hafta boyunca bulamadığını anlatan Serkan Okansoy, “Bu kaybolduğu zaman ben arkadaşlara da söyledim, 'bakın dikkat edin bunların elinde ya stoklar bitti. Bundan sonra metil alkol kullanacaklar' dedim uyardım. Gittim bir kaç arkadaşı da uyardım. Sonda gittim kendim aldım"diye konuştu.

'Bembeyaz görmeye başladım'

Rakıyı içtikten sonra ertesi gün gözlerinin karardığını, baktığı her şeyi bembeyaz görmeye başladığını anlatan Okansoy,"Herkesin suratında maske varmış gibi bembeyaz görüyordum insanları. Televizyona baktım, televizyon bembeyaz oldu. Ambulansı ararken gözüm görmediği için 112 yerine yanlışlıkla 122'yi aradım. Sonra uyandım 155'i aradım. Polisler geldi. Onlar götürdüler beni hastaneye. Onlar da baya ilgilendi, ucuz kurtulduk" şeklinde konuştu.

'Direkten döndüm'

Ölenler arasında arkadaşları olup olmadığını merak eden Okansoy, kendisini şanslı hissettiğini belirterek, "Yüzde yüz şanslıyım. Direkten döndüm. Allah yardım etti" diye konuştu.

Bir daha sahte rakı içmeyeceğini söyleyen, sahte rakının şişe içinde olduğunu hikayeden bandrol yapıştırıldığını anlatan Okansoy, "Beni zehirleyen rakıda hafif bir tentürdiyot kokusu vardı. İçmek istemedim. Ertesi gün başka yerden aldığım rakımı içtim. Sonra eve gelince onu da içtim" dedi.

'Ne olur rakıyı ucuzlatın'

Sahte rakıdan 2 şişe içtiğini ancak erken davrandığı için kurtulduğunu söyleyen Okansoy, “Kesinlikle sahte rakı içmeyin, ne olursa olsun. Yazık günah 9 tane insan öldü. Ucuz diye içmeyin. Devlete de sesleniyorum. Ne olur rakıları da biraz ucuzlatın. 'Mastika' 5 lira, normal gazoz şişesi kadar rakı 38 lira. Millet mecbur alıyor onu" diye konuştu.

İstanbul dışında yaşayan Serkan Okansoy'un kızı Işıl Ökten haberi alır almaz kızıyla birlikte hastaneye babasının yanına geldi. Babasının şanslı olduğunu söyleyen Ökten "Babam tecrübeli, uyuyacakmış, uyumamış. Çok zamandır içtiği için anlamış bir sıkıntı var. Kendisi aramış polisi zaten. Çok şanslı bence" diye konuştu.

Torunu Çağla Meryem Ökten'i seven Serkan Okansoy bir süre hastane bahçesinde dolaştıktan sonra yeniden odasına çıktı. Okansoy'un bir süre daha tedavi görüp taburcu olması bekleniyor.