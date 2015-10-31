T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi

Yoğun bakımda tedavi gören hastalardan bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi

31 Ekim 2015 23:27

İstanbul'da sahte içki yüzünden zehirlenerek ölenlerin sayısı 23'e yükseldi. Hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedavi gören bazı hastaların durumlarının da kritik olduğu belirtildi.

Habertürk'te yer alan habere göre 18 Ekim'den bu yana sahte içki nedeniyle hastanelere müracaat eden 89 kişiden 23'ü ölürken, 26 kişinin tedavisi ise sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sahte rakıyı satanlardan yola çıkarak toptancı ve üreticilere ulaştı. Organize olarak imalat yapan ve satanların Küçükçekmece, Esenler ve Bağcılar'da 3 ayrı grup olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre; Küçükçekmece grubunun ele başısı olduğu iddia edilen H. B.'nin de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Bulgaristan'a kaçmak isterken yakalanan H. B.'nin ifadesinde, ölümlere neden olan rakı ham maddesinin Karaköy'de satıldığı ortaya çıktı. İfadeler üzerine Karaköy'deki kimya evine baskın düzenlendi. İş yeri sahibi ve bir çalışanı gözaltına aldı.

H. B.'nin, aynı gün sahte rakı içen 3 arkadaşından 2'sinin öldüğü, birinin ise yoğun bakıma alındığını belirlendi. İfadesinde bu bilgiyi teyit eden H. B. "En son yaptığım rakıdan içen arkadaşlarımın ölümünden, bana 'etil' diye 'metil alkol'ü satan kimya evi sorumludur." dedi. Kimya evi sahibi U. Ç. ise, "Biz hiç etil alkol satmadık, metil alkol satıyoruz. Bizden metil alkol istediler." dedi.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 21 şüpheli, "Olası kastla çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER

sahte içkioperasyonsahte rakıistanbulölü sayısı

İlgili Haberler

Sahte içki mağduru: Devlete sesleniyorum, ne olur rakıyı ucuzlatın!

"Herkesin suratında maske varmış gibi bembeyaz görüyordum insanları. Allah yardım etti, direkten döndüm"

Sahte alkol soruşturmasında şüphelilerden savunma: Alkolleri karıştırmışız!

Alkol üreticilerinden Hikmet B.’nin yaptığı sahte rakıyı içirdiği arkadaşlarından ikisinin öldüğü birinin ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24