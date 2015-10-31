Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi

İstanbul'da sahte içki yüzünden zehirlenerek ölenlerin sayısı 23'e yükseldi. Hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedavi gören bazı hastaların durumlarının da kritik olduğu belirtildi.

Habertürk'te yer alan habere göre 18 Ekim'den bu yana sahte içki nedeniyle hastanelere müracaat eden 89 kişiden 23'ü ölürken, 26 kişinin tedavisi ise sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sahte rakıyı satanlardan yola çıkarak toptancı ve üreticilere ulaştı. Organize olarak imalat yapan ve satanların Küçükçekmece, Esenler ve Bağcılar'da 3 ayrı grup olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre; Küçükçekmece grubunun ele başısı olduğu iddia edilen H. B.'nin de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Bulgaristan'a kaçmak isterken yakalanan H. B.'nin ifadesinde, ölümlere neden olan rakı ham maddesinin Karaköy'de satıldığı ortaya çıktı. İfadeler üzerine Karaköy'deki kimya evine baskın düzenlendi. İş yeri sahibi ve bir çalışanı gözaltına aldı.

H. B.'nin, aynı gün sahte rakı içen 3 arkadaşından 2'sinin öldüğü, birinin ise yoğun bakıma alındığını belirlendi. İfadesinde bu bilgiyi teyit eden H. B. "En son yaptığım rakıdan içen arkadaşlarımın ölümünden, bana 'etil' diye 'metil alkol'ü satan kimya evi sorumludur." dedi. Kimya evi sahibi U. Ç. ise, "Biz hiç etil alkol satmadık, metil alkol satıyoruz. Bizden metil alkol istediler." dedi.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 21 şüpheli, "Olası kastla çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.