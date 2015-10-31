Sahte alkol soruşturmasında şüphelilerden savunma: Alkolleri karıştırmışız!

İstanbul’da çok sayıda kişinin ölümüne neden olan sahte içki soruşturmasında gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturma sonucunda ölümlere neden olan sahte içkinin 3 ayrı depoda üretildiği belirlendi. Şüphelilerin Karaköy’de bir depodan aldıkları ve etil alkol sandıkları metil alkolü sahte içki yapımında kullanınca ölümlere sebep olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan depo sahibi ise şüphelilerin bilerek metil alkol aldığını iddia etti. Olayın dosyasını örgütlü suçlar savcısının devraldığı belirtildi. Öte yandan alkol üreticilerinden Hikmet B.’nin yaptığı sahte rakıyı içirdiği arkadaşlarından ikisinin öldüğü birinin ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Hikmet B.’nin grip olduğu için içkiyi içmeyince ölümden kurtulduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin hazırlanan dosyada 11 ölümden sorumlu tutuldukları öğrenilirken sahte içkiden ölenlerin sayısı 16’ya yükseldi. Alkol zehirlenmesi sonucu hastanelerde tedavi gören kişiler arasında durumları ağır olanların bulunduğu, ayrıca geçmişe dönük şüpheli ölümlerin araştırıldığı, bu nedenle ölü sayısının artabileceği belirtildi.



"Bizi çekmeyin teröristleri çekin" diye bağırdılar



Ali Aksoyer’in DHA’da yer alan haberine göre, Cinayet Büro Amirliği tarafından sahte içki soruşturmasında gözaltında tutulan 21 şüpheli sabah geniş güvenlik önlemleri alınarak Çağlayan Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında üreticiler, dağıtıcılar ve büfe sahipleri olduğu öğrenildi. Adliyeye çıkarılan şüpheliler fotoğraflarını çeken basın mensuplarına “Bizi çekmeyin askeri polisi öldürenleri çekin” diye bağırdılar. Şüphelilerin “Olası kasıtla çok sayıda kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden olmak” suçlamasıyla adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.



Şebekenin çalışma yöntemi ortaya çıkarıldı



Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili hazırlanan dosyanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Polisin yaptığı çalışmada insanların ölümlerine neden olan sahte içkilerin Küçükçekmece’de Hikmet B., Bağcılar’da Süleyman Y. ve Esenler’de Nihat B. tarafından yapıldığı tespit edildi. Yapılan sahte içkilerin şişelendikten sonra Fatih, Küçükçekmece ve Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa bölgelerinde büfelere dağıtıldığı ve satışının gerçekleştiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında 8 büfe sahibinin bulunduğu sahte içki satılan büfelerinin mühürlendiği öğrenildi.



Sahte içki yapımını internetten öğrenmiş



Soruşturma dosyasında şüphelilerin etil alkol yerine bilmeden metil alkol alarak kullandıkları ve ölümlere sebep olduğu ifadesi yer aldı. Küçükçekmece bölgesinde üretim yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Hikmet B. poliste verdiği ifadesinde “Rakı yapımını internet üzerinden öğrendim. Çok merakım vardı. Birkaç çalışma yaptıktan sonra yapabildiğimi gördüm. Geçtiğimiz haziran ayından bu yana sürekli yapıyordum. Ekim ayının başlarında polis beni yakalamıştı. Ancak mahkemeden serbest kaldım. Dışarı çıkınca yeniden ekipmanı mı kurup çalışmaya başladım. Ekim ayının 20’sinde Karaköy, Perşembe pazarına giderek daha önce de etil alkol aldığım dükkandan 60 kilogram etil alkol istedim. Bana 20’şer kiloluk 3 bidon halinde malı teslim ettiler. Evime geldiğimde 20 kiloluk ilk bidondan 30 kilogram rakı yapıp şişelere koydum.” dedi.



İkram ettiği arkadaşlarından ikisi ölmüş biri yoğun bakımda



Yakalandığında sahte pasaportla Bulgaristan’a kaçma hazırlığı yaptığı belirtilen Hikmet B. yaptığı ilk partiyi arkadaşlarına ikram ettiğini belirterek ”Arkadaşlarımı çağırdım. Daha önce de aynı yerden alkol alıp yaptığım için içim rahattı. Birlikte içmeye başladık. Ben grip olduğum ve ilaç kullandığım için o gece içmedim. Birkaç gün geçtikten sonra ortada görünmeyen arkadaşlarımı aradım. İkisinin öldüğünü birinin ise yoğun bakımda olduğunu yakınlarından öğrenince paniğe kapıldım. Aldığım alkolü lavobaya döktüm. Sonra polisler beni yakaladı” dedi.



"Bana etil alkol yerine, metil alkol satanlardan şikayetçiyim"

Şüpheli Hikmet B. yaptığından çok pişman olduğunu ve vicdan azabı çektiğini belirterek kendisine etil alkol yerine metil alkol satan dükkan yetkililerinden şikayetçi olduğunu söyledi. Şüpheli Hikmet B. “Ben daha önce de içki yapmıştım. Kimse ölmedi. İçkiye bilerek metil alkol koyacak kadar aptal değilim. Ölümlerin sorumlusu onlardır” dediği belirtildi.



Dükkan sahibi "bilerek metil alkol aldılar"



Öte yandan polis tarafından gözaltına alınan metil alkolün satıldığı dükkanın sahibi Ufuk Ç. ise şüphelilerin bilerek kendilerinden metil alkol aldığını söyledi. Ufuk Ç, metil alkolün 3'te bir oranında ucuz olduğunu belirterek “Olay sırasında ben dükkanda değildim. Gelip metil alkol istemişler çalışan çocuk da onlara istedikleri ürünü vermiş” dediği öğrenildi.



23 kişi yoğun bakımda 5 şüpheli ölüm daha inceleniyor



Öte yandan polis kaynaklarına göre sahte içkiyle ölenlerin sayısı 16’ya yükseldi. Son olarak Vasıf Kaymal ve Suat Kırla'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. İl sağlık Müdürlüğünden edilinilen bilgiye göre ise toplamda 85 kişinin alkolden zehirlendiği, 13 kişinin öldüğü, 23 kişinin yoğun bakımda olduğu ayrıca Adli Tıp Kurumu'nda 5 şüpheli ölümle ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.