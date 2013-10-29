Şahin: Tutuklu vekil sorununu geçici madde ile çözebiliriz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Habertürk TV'de yayınlanan Başkent Gündemi programına katıldı. Şahin, tutuklu vekillerin durumuna ilişkin "Sorunu geçici madde ile çözebiliriz" dedi.

Başörtülü vekiller

Şahin, kadın vekillerin Meclis'e başörtüsüyle gelmesine ilgili olarak şunları söyledi: "Geçmişte bayanlar kamuda başörtülü görev yapamıyorlardı. Hükümet, yönetmeliği değiştirdi. Artık bayan memureler başörtülü görevlerini yapabiliyorlar. Peki Meclis İç Tüzüğü bu konuyla ilgili ne diyor? 56. maddede bayan vekillerle ilgili bir tek cümle var. "Tayyör giymeli" diyor. Başörtüsüyle ilgili bir madde yok. Bu yasak olduğu anlamına gelmez. 1999'da yaşanan durum iç tüzüğe göre değil, Türkiye'nin bulunduğu konjonktür gereği böyle davranıldı. Şimdi Türkiye'ye sadece millet yön veriyor. Meclis İç Tüzüğü'nde engel olmadığına göre bayan vekiller tayyör giyerek başörtüsü ile Meclis'e gelebilir. Herkes iç tüzüğe göre davranmalıdır."