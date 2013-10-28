AKP'nin CHP'ye türban yanıtı: Ecevit gibi 'atın dışarı' mı diyeceksiniz?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, CHP’nin başörtüsü konusunda ne yapacağını merak ettiklerini belirterek, “Yoksa CHP, yine Ecevit’in izinden giderek ‘atın şu kadını dışarı’ mı diyecek? Artık Türkiye eski Türkiye değil. ‘Atın şu kadını dışarı’ diyenler millet nezdinde, sandıkta bedelini ödedi, siz de ödersiniz” dedi.

'CHP'nin kafası yine yasakçı'

Kapusuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu’nun “Türban siyasi simgedir. TBMM’nin geleneklerine sahip çıkacağız” dediğini savunarak, “Hani yeni CHP Başörtüsüne karşı değildi? Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu; ‘Eşitsizlik olan başörtü sorununu çözeceğiz’ demişti. ‘Bu ne perhiz ne lahana turşusu.’ Yine gerçek yüzlerini gösterdiler. Yani anlayacağınız CHP’de değişen bir şey yok. CHP’nin kafa yine yasakçı yine dayatmacı” dedi.

''Atın şu kadını dışarı' mı diyeceksiniz?

Loğoğlu’nun ayrıca “İçtüzük” vurgusu yaptığına değinen Kapusuz, şunları kaydetti:

“İçtüzükte engel olmadığını kendisi de biliyor ki daha sonradan TBMM geleneği bahanesine sığınıyor. Merak ediyoruz ne yapacaklar? Yoksa CHP, yine Ecevit’in izinden giderek ‘atın şu kadını dışarı’ mı diyecek? Artık Türkiye eski Türkiye değil. ‘Atın şu kadını dışarı’ diyenler millet nezdinde, sandıkta bedelini ödedi siz de ödersiniz. Ayrıca milletin değerlerine ve geleneklerine düşman bir ‘devlet geleneği’ olmaz. Eğer böyle bir gelenek varsa o gelenek sürdürülemez yıkılır. Yasakçı kafa değişmeli. Millete başörtüsü serbestken vekiline niye yasak olsun? Özgürlükten herkes faydalanacak, milletin kendisi de vekili de.”