AKP'liler 'türbanla' Meclis'e gelirse CHP ne yapacak?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

AKP’nin hacdan dönen milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’na türbanla gireceklerini açıklaması CHP kanadını hareketlendirdi. CHP, Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, “Biz özellikle TBMM'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir arka bahçesi olmadığını, olamayacağını ve buna asla müsaade etmeyeceğimizi kalın çizgilerle çizerek vurgulamak istiyorum. Buna izin vermeyeceğiz” dedi. AKP’nin hacdan dönen milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’na çarşamba ya da perşembe günü türbanlarıyla girmeleri bekleniyor. CHP; Meclis’in iç tüzüğünden kaynaklanan tüm hakları kullanacağı direneceği belirtiliyor. Ancak, MHP ve BDP, türbanlı milletvekiline sıcak bakıyor.

Loğoğlu: İzin vermeyeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Loğoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, hacdan AKP’nin kadın milletvekillerinin Meclis'e türbanla gelecek olmalarına ilişkin sorulara, "Yasalar kadar güçlü olan, Tüzükten de daha güçlü olan Tüzük hükümlerinden de daha güçlü olan TBMM'nin siyasi kültürünün, siyasi geleneklerinin korunmasının biz önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz özellikle TBMM'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir arka bahçesi olmadığını, olamayacağını ve buna asla müsaade etmeyeceğimizi burada halkımızın huzurunda altını kalın çizgilerle çizerek vurgulamak istiyorum. Buna izin vermeyeceğiz. Biz, TBMM'ye sahip çıkacağız. TBMM'nin geleneklerine, duruşuna sahip çıkacağız. Bunun gereğini CHP yine İçtüzüğün verdiği bütün imkanları kullanarak bu gereği yerine getirecektir" dedi.