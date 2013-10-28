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Politika

AKP'nin ilk türbanlı aday adayı Çorum'dan

Çorum Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yapan Aslıhan Altıparmak, AKP'nin ilk türbanlı aday adayı oldu

28 Ekim 2013 20:30

Çorum'da bir şirkette mali işler müdürü olan 41 yaşındaki Aslıhan Altıparmak, AKP'ye Çorum Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu.
2014 yerel seçimleri için AKP'nin ilk başörtülü belediye başkan aday adayı başörtülü iki çocuk annesi Aslıhan Altıparmak oldu. Bugün parti binasında düzenlenen basın toplantısında Çorum Belediye Başkanlığı için adaylık müracaatını yapan Aslıhan Altıparmak, "Gün, kadınlara güvenme zamanıdır" dedi. Eşini 2006 yılında trafik kazasında kaybeden Altıparmak'ın toplantısına AKP İl Başkanı Ahmet Sami Ceylan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Köse ve bazı parti yöneticileri katıldı. Aslıhan Altıparmak konuşmasında belediye başkanlığının sadece erkek işi olmadığını, kadınların da bu işi başarabileceklerini ortaya koymak için aday adayı olduğunu söyledi.
Doğan Haber Ajansı'nın aktardığına göre Altıparmak, basın açıklamasının ardından, müracaat dosyasını AKP İl Başkanı Ahmet Sami Ceylan ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Köse'ye teslim etti. 

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