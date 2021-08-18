Sağlık Bakanlığı sistemde talep butonu oluşturdu; yurt dışı seyahati için 4. doz aşı olmak isteyenler başvurabilecek

Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranların dördüncü doz aşı )BionTech) talebi için sistemde randevuları aktifleştirdi.

İki doz Sinovac ve bir doz BioNTech aşısı olanlar e-Nabız sistemine girdiğinde, "Seyahat edilecek ülkenin düzenlemesi sebebiyle ikinci doz mRNA aşı hakkı tanımlanmasını talep ediyorum" butonu ile karşılaşıyor.

Ne olmuştu?

16 Ağustos’ta iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech aşısı yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkının tanımlanmasının ardından açılan randevu sistemi iptal edildi.

4. doz aşı uygulaması kararına ilişkin olarak yapılan bilimsel bir çalışma olmadığı gerekçesiyle söz konusu karar bilim insanları tarafından eleştirildi. Türkiye'de ve diğer ülkelerde 3. doz aşı uygulaması henüz başlamışken, 4. doz aşı uygulamasının yapıldığı bir ülke olmadığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, tepkilerin ardından 4. doz aşı randevusu için açılan sistemi iptal etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech aşısı yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkının tanımlanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, tıbbi bir gereklilik olmadığını bildirdi. Koca, kararın yurt dışı seyahatleri için özel alarak alındığını duyururken, "Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir" dedi.

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TIKLAYIN | Bakan Koca'dan 4. doz aşı açıklaması: Özel seyahat için talep edilmesi dışında gerekliliği yok