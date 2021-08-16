Sağlık Bakanlığı, 4. doz aşı için tanımladığı randevu sistemini birkaç saat içinde iptal etti

T24 Haber Merkezi

İki doz Sinovac ve bir doz BioNTech aşısı yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkının tanımlanmasının ardından açılan randevu sistemi iptal edildi.

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere dördüncü doz aşı hakkı verdi. Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.

4. doz aşı uygulaması kararına ilişkin olarak yapılan bilimsel bir çalışma olmadığı gerekçesiyle söz konusu karar bilim insanları tarafından eleştirildi. Türkiye'de ve diğer ülkelerde 3. doz aşı uygulaması henüz başlamışken, 4. doz aşı uygulamasının yapıldığı bir ülke olmadığı belirtildi.

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Sağlık Bakanlığı, tepkilerin ardından 4. doz aşı randevusu için açılan sistemi iptal etti. Sabah saatlerinde 3. doz aşısını yaptıranlar 4. doz için randevu alabiliyorken, şu an alamıyor.

Bakan Koca'dan açıklama geldi

Öte yandan Bakan Koca da söz konusu kararın yurt dışı seyahati için alındığını duyurdu.

Koca, "Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur. Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur" açıklamasını yaptı.

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