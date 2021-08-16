Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Koronavirüs kararları: 15 yaş üstüne aşı tanımlandı

Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs aşısına ilişkin olarak aldığı yeni kararlara göre, 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü kişiler aşı olabilecek.Sağlık Bakanlığı'nca Covid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Covid-19 aşı hakkı tanımlandı.

4. doz sistemden kaldırıldı

Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise dördüncü doz aşı hakkı verildi. Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı. Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek. PCR testi pozitif çıkan kişiler, daha önce, hastalığı atlatmalarından 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre 1 aya indirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur. Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur" açıklamasının ardından sisteme tanımlanan dördüncü doz aşı kaldırıldı.