Bakan Koca'dan 4. doz aşı açıklaması: Özel seyahat için talep edilmesi dışında gerekliliği yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech aşısı yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkının tanımlanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, tıbbi bir gereklilik olmadığını bildirdi. Koca, kararın yurt dışı seyahatleri için özel alarak alındığını duyururken, "Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir" dedi.

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere dördüncü doz aşı hakkı verdi. Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.

4. doz aşı uygulaması kararına ilişkin olarak yapılan bilimsel bir çalışma olmadığı gerekçesiyle söz konusu karar bilim insanları tarafından eleştirildi. Türkiye'de ve diğer ülkelerde 3. doz aşı uygulaması henüz başlamışken, 4. doz aşı uygulamasının yapıldığı bir ülke olmadığı belirtildi.

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Konuya ilişkin olarak Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur. Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur" dedi.

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