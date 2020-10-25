Sağlık Bakanlığı’nın ziyaret eden HaberTürk yazarı Sarıkaya: Orwell’in 1984 romanında gibiydim, karşımdaki ekranda ise koca bir 'Gerçek Bakanlığı' duruyordu

Yeni tip Koronavirüs salgınındaki 'hasta'- 'vaka' sayılarıyla tartışmaların odağındaki Sağlık Bakanlığı'nı ziyaret eden HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Orwell’in 1984 romanında gibiydim, karşımdaki ekranda ise koca bir 'Gerçek Bakanlığı' duruyordu" görüşünü savundu.

Sarıkaya, son olarak 16 hastaya deneysel ilaç verilmesi ve makale yazarlarından Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci'nin oluşturduğu sisteme ilişkin olarak, "Bu kez ziyarete gittiğimde konuşmalar döndü dolaştı ve Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci ve arkadaşlarının oluşturduğu o meşhur sisteme getirdi… Bu denli büyük sistemin ilk adımı 2004'te atılmış ancak akıllı hastane veya dijital dönüşüm ile bugünkü anlayışa kavuşması 2014 sonrası gelen anlayışla olmuş. Sağlık sistemi ile ilgili aklınıza ne gelirse hepsinin anında bulunması ve tüm kurumların birbiriyle ilişkili olması da zaten bu ilerici bakışın sonucu…" değerlendirmesinde bulundu.

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Sarıkaya, "Eldeki veri bu denli sağlam temele dayanınca örneğin İtalya, İspanya, hatta Fransa gibi ilk aşamada salgından etkilenme oranı da düşmüş. Tabii ki bunda Türkiye’nin çok iyi yetişmiş tıp insanlarının da çok büyük katkısı oldu; onların tedavi yöntemlerine yönelik uygulamalarında çok iyi sonuçlar alındı. Ama elde sağlam bir sağlık kaydı ve dijital hastane de olunca uygulaması kolaylaşmış, bir tıkla o hasta hakkında elinin altında her bir veriye anında sahip olma olanağına kavuşmuş. Bu da hastaların ölüm oranlarını azaltmış. Şunu bir daha belirteyim ki Bakan Yardımcısı Dr. Birinci ve ekibinin kurduğu sistemin içinde Orwell’in 1984 romanında gibiydim.Karşımdaki ekranda ise koca bir “Gerçek Bakanlığı” duruyordu. Bilin ki 'Büyük Birader' gözetlemeye devam ediyor…" ifadesini kullandı.

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