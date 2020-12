Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci de ekipte; Covid hastalarına deneysel ilaç verildi, ilgili makale silindi!

Halk sağlığı uzmanı Nuriye Ortaylı, Covid -19 hastalarına adı açıklanmayan bir bitkisel kökenli deneysel bir ilacın verildiğini, araştırmaya Sağlık Bakanlığı'nın da izin verdiğini yazdı.

Nuriye Ortaylı'nın sözünü ettiği araştırmanın adı; “Novel Treatment Approach To The Novel Coronavirus with a New Inhaler Theurapetic” (Yeni Bir Solunum Yoluyla verilen Tedavi Ajanıyla Yeni Koronavirüs Tedavisine Yenilikçi Bir Yaklaşım)”.

Araştırmayla ilgili uluslararası bir dergide yayımlanan makalede Oğuz Güvenmez 'bağımsız' araştırmacı olarak geçiyor.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci’nin de imzası bulunan makale daha sonra yayından kaldırıldı.

Birinci, söz konusu makalede Covid -19 olan 16 hastaya ‘ne olduğu açıklanmayan’ bir ilaç verildiğini yazdı.

Doktor Nuriye Ortaylı “Reçete yazma yetkisi bile olmayan ‘doktor’ deneysel bir çalışmanın esas araştırmacısı olarak Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli izinleri almış” dedi.

Ortaylı Yetkin Report'taki yazısında, "Makale toplam on altı hastaya, bir kısmı entübe, bir kısmı değil, adı açıklanmayan bir bitkisel üründen elde edilen maddenin buharlaştırılarak entübasyon tüpünden ya da oksijen maskesinin içine eklenerek verildiğini söylüyor. Bitkinin ne olduğunu bilmiyoruz. Patent başvurusu olduğu için yazmadıklarını söylüyorlar. Bitki Tedavileri konusunda uzman olanlar bitkilerin patentlenemeyeceğini, sadece onların çeşitli formlara, mesela merhem, mesela uçucu madde vb, dönüştürme yollarının patentlenebileceğini söylüyorlar. Dolayısıyla böyle bir makalede bitkinin adının açıkça yazılması gerekiyor. İkinci olarak tedavi aracıyla geleneksel olarak kullanılan bitkiler de geleneksel kullanımda olmayan bir yöntemle, örneğin bu makalede anlatıldığı gibi doğrudan solunum yoluna verilecekse, bu kullanımının insana zararlı olmayacağının gösterilmiş olması, toksikoloji çalışmalarının yapılmış olması ve bunlara referans olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ortaylı yazısında şunları kaydetti:

"Diğer bir deyişle ıhlamur çiçeklerini sıcak suyla demleyerek içmenin soğuk algınlığına iyi geldiğini biliyoruz, orada bir sorun yok. Ama ıhlamur çiçeklerinin yağını çıkarıp, bunları buhar haline getirip doğrudan ciğerlere verecekseniz, bu yeni şeklin ciğerlerde bir zararlı etkide bulunmayacağından emin olmak için, önce test tüpünde uygun yöntemlerle, sonra hayvan modellerinde ve en son da sağlıklı gönüllülerde denemiş, ve bunu belgelemiş olmanız lazım. Bu bütün yeni tedavi ajanları için izlenmesi gereken bir yol. Makale, bu yeni karışımları deneyecekleri hastalardan ve yakınlarından onam alındığını söylüyor. İnşallah. Becerikli Bay Oğuz’a güvenemiyoruz bu konuda. Ama ona araştırma yapma izni vermiş olan Sağlık Bakanlığı’nın ve çalışma bittikten sonra yaptığı başvuru ile durumdan haberdar olmuş olması gereken Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulunun sayın üyelerinin, bu onamların usulüne uygun alınıp alınmadığının takipçisi olduklarını umuyoruz. "

Covid-19 hastalarına adı açıklanmayan bitkisel kökenli deneysel ilaç verilmesi hastaların 'kobay' olarak kullanılıp kullanılmadığı tartışmasını da beraberinde getirdi.

