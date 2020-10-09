Halk salığı uzmanı Nuriye Ortaylı, Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci’nin de yazarları arasında olduğu bir makalede Şubat-Mart 2020 tarihlerinde, Tarsus Medical Park Hastanesinde yatmakta olan 24 Covid tanılı hastaya uygulanan bir tedaviden bahsedildiğini ve Birinci’nin sosyal medya hesabından açıklama yapıp sildiğini hatırlattı. Ortaylı, "Sağlık Bakanı Yardımcısı Birinci’nin akademik kariyer merakı olmasa, bakanlığı yalanlayan bu bilgilere ulaşamayacaktık" görüşünü savundu.

Ortaylı Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, "Şuayip Beyin akademik kariyer merakı olmasa, verilerinden sorumlu olduğu Bakanlığı yalanlayan bu bilgilere ulaşamayacaktık. İyi ki varmış böyle bir merakı mı diyeceğiz? Bence şöyle dememiz lazım, etik kurallara uygunsuz işler yapan, ya Bakanlık verilerinde ya da üstüne ismini koyduğu bilimsel makalelerde doğruyu söylemeyen birisine salgın yönetiminde bu kadar önemli bir sorumluluk verilemez. Daha önce de yazdım, hem gerçeklerle hem virüsle savaşamayız. Gerçekleri kendi isteğine göre eğip bükmeyi beceri sayanlarla da salgının üstesinden gelemeyiz." ifadesini kullandı.

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