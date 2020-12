İddia: 16 Koronavirüs hastası üzerinde içeriği bilinmeyen bazı ilaçlar denendi

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci’nin araştırmacıları arasında yer aldığı bir makalede suç olmasına karşın, “içeriği belli olmayan bazı ilaçların 16 Koronavirüs hastası üzerinde doğrudan denendiği" bilgisi yer aldığını gündeme getirdi. Emir, makalenin, Birinci’nin talebiyle yayımdan kaldırıldığını belirtti.

CHP’li Emir, daha önce Türkiye’de resmi ilk Koronavirüs vakasının 11 Mart’ta açıklanmasına karşın, Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci’nin imzasının bulunduğu bir bilimsel makalede, şubat ile mart arasında 24 vakanın görüldüğüne ilişkin bildirim yapıldığını ortaya çıkarmıştı. Birinci ise makalede “şubat ile mart” ifadesinin “sehven yazıldığını” açıklamış ve makaleyi yayımdan kaldırtmıştı.

TIKLAYIN - İddia: Sağlık Bakanlığı Covid-19 vakalarını şubat ayında biliyordu, 24 hasta Mersin'de tedavi altındaydı

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Emir, bu kez Birinci’nin araştırmacıları arasında yer aldığı ve yayımdan kaldırılan başka bir makalede ise “hastalar üzerinde deney yapıldığı” iddiasında bulundu. Emir, şunları dile getirdi:

“Şuayip Birinci’nin bir başka uluslararası yayın organında ‘Novel Treatment Approach to the Novel Coronavirus (COVID-19) With a New Inhaler Theaurapetic’ başlığıyla yayımlanan makalesini daha yayımdan kaldırttığı anlaşılmıştır. Bu makalede Birinci ile birlikte toplam 16 araştırmacının ismi geçerken bazı araştırmacıların, şubat ayında Covid’li hastaların tedavi edilmesine ilişkin makalede de yer aldığı görülmüştür.”

"Hastalara akciğere yönelik ne olduğu açıklanmayan bir ilaç verilmiştir"

Emir, makalenin detayları incelendiğinde birçok skandalın ortaya çıktığını belirterek, “Makalede verilen bilgilere göre 1 Mayıs 2020 ile 1 Temmuz 2020 tarihleri arasında Covid-19’lu 16 hastaya ‘Yeni İnhaler Tedavisi (NIT)’ uygulanmış, hastalara akciğere yönelik ne olduğu açıklanmayan bir ilaç verilmiştir. Makalede, NIT’nin bitki özlerinin terapötik dozlarda kullanılmasıyla oluşturulan bir çözüm olduğu ve patent koruması altında olduğundan içeriğinin açıklanmadığı ifade edilmiştir” dedi.