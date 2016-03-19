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Sağlık Bakanı: Canlı bombayı istihbaratla yakalamak zor!

"Saldırıda 4 kişi öldü, 36 yaralıdan 7'si ağır durumda, 12'si yabancı uyruklu; yabancı da olsa insan kaybediyoruz..."

19 Mart 2016 15:03

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen canlı bomba saldırısına ilişkin olarak, "Saldırıda 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 7'si ağır 36 kişi yaralı" dedi. Yaralananlardan 12'sinin yabancı uyruklu olduğunu belirten Bakan Müezzinoğlu, "Neticede kaybedilen vatandaşlarımız ve yabancı da olsa insanı kaybediyoruz" diye konuştu. Bakan, ikinci bomba ihtimalinin sorulması üzerine "Bir insanın kendisini katlederken başkalarını da katledebilme noktasına gelmiş olmasının istihbaratla yakalanabilme zorluğunu insanımız da, kamuoyu da biliyor" ifadesini kullandı.   

Sağlık Bakanlığı yaralıların hangi hastanede yattığını ve hangü ülkenin vatandaşı olduğunu açıkladı. Yaralılar arasında Alman, İsrail, İzlanda, İrlanda, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları var. Yaralılar 8 ayrı hastaneye kaldırıldı.

İşte o liste:

Bursa'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Müezzinoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Sevginin, merhametin, özverinin, kardeşliğin nasıl sınırsız, ölçüsüz bir boyutu varsa, insanlık dışı duruşun da, insani değerlerle bağdaşmayan haince eylemlerin de sınırsız bir tablosuyla, uygulamasıyla ülke olarak ne yazık ki karşı karşıyayız. Masum insanları, çocukları, bebekleri katledebilecek zihniyeti lanetliyorum.

"Son dönemde bu ağır tablolarla ne yazık ki karşı karşıyayız. Milletimizin insani değerleriyle, birlik ve beraberliğimizi merkeze alarak bu hain emelleri olan zihniyetle mücadeleyi başarıyla sürdüreceğiz. Hainler asla başaramayacak, insanlık katilleri asla başaramayacak. Saat 10.55, 10:58 sularında bir canlı bomba saldırısıyla karşı karşıya kaldık. 4 vatandaşımızı kaybettik, 36 yaralıdan 7’sinin durumu ağır, 4 yaralımız ameliyat sürecinde. Umarım ki kayıplarımız olmaz. Milletimizin başı sağolsun diyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaralıların yaklaşık 12’sinin yabancı uyruklu olduğu bilgisi var. Tespitler daha da netleşir. Neticede kaybedilen vatandaşlarımız ve yabancı da olsa insanı kaybediyoruz. Katledenler de insanı katlediyorlar. Ülkemizin de, milletimizin de, insanlığın da uzak kalmasını temenni ediyorum. Bursa’daki programı yarıda keserek İstanbul’da sayın başbakanımızın yapacağı toplantıya gidiyorum."

 

İkinci saldırı iddiası

 

Sağlık Bakanı, ikinci bomba ihtimalinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi: 

"Bu söylentileri her olaydan sonra yaşıyoruz. Asla doğru değildir, demek mümkün değil. Emniyet, istihbarat bütün tedbirleri alıyordur, alacaktır. Ama öyle bir hain eylem ki kendisini katlederken birilerini de katledebilme yönlendirmesi yapabilen bir irade var. Bir insanın kendisini katlederken başkalarını da katledebilme noktasına gelmiş olmasının istihbaratla yakalanabilme zorluğunu insanımız da, kamuoyu da biliyor."  

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