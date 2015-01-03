Sağlık Bakanı: Erkekler için de en büyük kariyer babalık

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ettiği sırada söylediği "Anneler dünyada, bir başkasının sahip olamayacağı annelik kariyerine sahip oluyorlar. Anneler, annelik kariyerinin dışında bir başka kariyeri merkeze almamaları gerekir. Merkeze iyi nesiller yetiştirmeye almalılar" sözlerinin arkasında durarak “babalık da bir erkek için en büyük kariyerdir” ifadesini kullandı. Müzezzinoğlu daha önce de "Sezaryen doğum fıtratta yok" sözleriyle gündeme gelmişti.

Engin Özmen ve Ali Can Zeray’ın DHA’da yer alan haberine göre, Müezzinoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere seçim bölgesi Edirne’ye geldi. İstanbul'dan karayoluyla geldiği Edirne'de sabah ilk olarak TÜRGEV’in Şükrüpaşa Mahallesi’ndeki kız yurduna giden Bakan Müezzinoğlu’nu Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Edirne Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Jandarma Komutanı Albay Kamuran Ersan ve partililer karşıladı.



Kız yurduna giren Bakan Müezzinoğlu, İlim Yayma Cemiyeti, Mimar Sinan Hasan Sezai Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, Fatih Öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerle TÜRGEV binasında kahvaltıda buluşarak sohbet etti. Ardından partisinin merkez ilçe teşkilatıyla Devlet Su İşleri 11’inci Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri’nde buluşan Bakan Müezzinoğlu, parti üyelerinin yeni yılını kutladı.



Trakya’ya yapılan yatırımları anlatan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ‘annelik en büyük kariyerdir’ açıklamasını hatırlatarak bu konuda tepkiler geldiğini sorması üzerine konuşan 2 çocuk babası Bakan Müezzinoğlu, kendisinden örnek vererek babalığın da erkekler için en büyük kariyer olduğunu söyledi. Bakan Müezzinoğlu, “Allah milyarca beyin vermiş, düşünce tarzı vermiş ve hayat felsefesi, dünya görüşü vermiş. Dolayısıyla Elif Şafak ile aynı düşüneceğim diye bir şey yok. Farklı düşünebilir. Zaten zenginlik buradadır. O farklı düşünecek, ben farklı düşüneceğim. Ama ortak bir noktaya geleceğiz. Analığın üzerinde bir güçlü kariyer görmüyorum. Analık bir insan için en önemli kariyer, kadın için. Ha bir erkek için de, ben kendim için de babalığın üzerinde bir kariye görmüyorum. Bakanlık da, vekillik de hikaye ama ben iyi bir babaysam, işte en büyük kariye bu” diye konuştu.



Toplantıyı takip eden bir kadın muhabirin ‘Anne olamamışsa kariye yapmamış mıdır?’ demesi üzerine ise Bakan Mehmet Müezzinoğlu, “Anne olamayana bizim bir şeyimiz yok ki. Yani biz şimdi anne olamayanı suçlamıyoruz. Ama anneyi değerli kılmak, değerli görmek anne olamayanı suçlu görmek anlamı çıkartıyorsanız o da Elif Şafak gibi sizin farklı görüşünüz. Ona söyleyeceğim bir şey yok. O zaman mühendis olamayanı da suçlu görelim. Doktor olamayanı da suçlu görelim. Öyle şey olmaz” ifadelerini kullandı.



Yüce Divan'da 'paralel' endişesi



Meclis'te yapılacak olan Yüce Divan oylamasının sorulması üzerine Anayasa Mahkemesi'yle ilgili endişelerini dile getiren Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Sadece paralel yapı endişesi taşımıyoruz. Son 12 yılda gördüğümüz fotoğrafları söylüyorum. Parti kapatma davası buradaydı ve bize ‘laikliğe odak’ hükmünü burası verdi. Şimdi ondan sonra biz 2008-2014, yüzde 50 ile yine iktidardayız. Laiklik adına hangi yanlışı yaptık, kimin özelindeki hayat felsefesine, dünya görüşüne karıştık. Kimin başına zorla ‘al bakalım, bu örtüyü ört’ dedik. Ama onlar zorla açılması için her türlü kararı verdiler. Kapatma davasını hangi hakla bir savcı açıyor, 11 hakim bunu görüyor ve 1 oyla kurtuluyor. Nerede egemenlik kayıtsız şartsız milletin. Nerede Atatürk’ten geçinenler, nerede Atatürk’ün gölgesinde yan gelip de yatanlar. Bazen kızıyor Atatürkçü arkadaşlar. Birinin başörtüsüyle, diğerinin bıyığıyla, öbürünün kıyafetiyle uğraşarak muasır medeniyet seviyesine gidilir mi?” dedi.



Son anketlere göre AK Parti’nin hâlâ yüzde 48-51 bandında oy oranına sahip olduğunu kaydeden Bakan Müezzinoğlu, CHP’nin oy oranını yüzde 24-26 orasında, HDP’nin ise 7 ile 9 arasında olduğunu açıkladı.