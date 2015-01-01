T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Annelik kariyer değildir, kadınların hangi kariyeri seçeceklerine siyasetçiler değil kadınlar karar verir'

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun 'kadının tek kariyeri annelik olmalı' sözlerine Elif Şafak twitter üzerinden yanıt verdi

01 Ocak 2015 20:43

Yazar Elif Şafak, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun 'kadının tek kariyeri annelik olmalı' sözlerine Twitter'dan üzerinden "Annelik kariyer değildir' sözleriyle karşılık verdi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun, kadınların annelik kariyerinin dışında bir başka kariyeri merkeze almaması gerektiği yönündeki sözlerine yazar Elif Şafak'tan yanıt geldi.

Kişisel twitter hesabından Bakana tepki gösteren Elif Şafak "Annelik "kariyer" değildir, kadınların hangi kariyeri seçip nasıl yaşayacaklarına siyasetçiler değil kadınlar karar verir " diye yazdı.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yeni yılda doğan ilk bebeğin doğduğu hastaneye yaptığı ziyarette, "Anneler dünyada, bir başkasının sahip olamayacağı annelik kariyerine sahip oluyorlar. Anneler, annelik kariyerinin dışında bir başka kariyeri merkeze almamaları gerekir. Merkeze iyi nesiller yetiştirmeye almalılar" diye konuşmuştu.

 

ETİKETLER

elif şafakmehmet müezzinoğlukadınannekariyertwitter

İlgili Haberler

Bakan Müezzinoğlu ile kadınlar üzerine: Kadının kariyeri annelik olmalı, 3 çocuk doğuran söz dinler!

İstanbul'da yılın ilk bebeğini ziyaret eden Müezzinoğlu babanın, bebeğin üçüncü çocukları olduğunu söylemesi üzerine, ‘O zaman sen söz dinleyenlerdensin’ dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24