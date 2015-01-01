'Annelik kariyer değildir, kadınların hangi kariyeri seçeceklerine siyasetçiler değil kadınlar karar verir'

Yazar Elif Şafak, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun 'kadının tek kariyeri annelik olmalı' sözlerine Twitter'dan üzerinden "Annelik kariyer değildir' sözleriyle karşılık verdi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun, kadınların annelik kariyerinin dışında bir başka kariyeri merkeze almaması gerektiği yönündeki sözlerine yazar Elif Şafak'tan yanıt geldi.

Kişisel twitter hesabından Bakana tepki gösteren Elif Şafak "Annelik "kariyer" değildir, kadınların hangi kariyeri seçip nasıl yaşayacaklarına siyasetçiler değil kadınlar karar verir " diye yazdı.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yeni yılda doğan ilk bebeğin doğduğu hastaneye yaptığı ziyarette, "Anneler dünyada, bir başkasının sahip olamayacağı annelik kariyerine sahip oluyorlar. Anneler, annelik kariyerinin dışında bir başka kariyeri merkeze almamaları gerekir. Merkeze iyi nesiller yetiştirmeye almalılar" diye konuşmuştu.