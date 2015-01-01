Bakan Müezzinoğlu ile kadınlar üzerine: Kadının kariyeri annelik olmalı, 3 çocuk doğuran söz dinler!

İstanbul'da 2015 yılının ilk bebeği Meryem Azra Akbalık, Zeytinburnu Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Hastanede bebeği ziyaret eden Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Her yıl yaklaşık 1 milyon 150 bin bebeğimiz doğuyor. Bu, ülkemizin büyük bir zenginliğidir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde "Sezaryen doğum fıtratta yok" sözleriyle gündeme gelen Bakan bu kez de "Anneler dünyada, bir başkasının sahip olamayacağı annelik kariyerine sahip oluyorlar. Anneler, annelik kariyerinin dışında bir başka kariyeri merkeze almamaları gerekir. Merkeze iyi nesiller yetiştirmeye almalılar" diye konuştu.

Mehmet Aktaran’ın Doğan Haber Ajansı’ndaki haberine göre, Mardinli oldukları öğrenilen ve 2 yıldır İstanbul'da yaşayan İdris ve Hamdiye Akbalık çiftinin 3. bebeği olan Meryem Azra'nın, ilk ziyaretçileri Sağlık Bakanı Müezzinoğlu ve İstanbul Valisi Vasip Şahin oldu. Akbalık çiftini tebrik eden Müezzinoğlu, üçüncü çocuğu olduğunu söyleyen baba İdris Akbalık'a, "O zaman sen söz dinleyenlerdensin" dedi ve şunları söyledi:

“Her yıl yaklaşık 1 milyon 150 bin bebeğimiz doğuyor. Bu, ülkemizin büyük bir zenginliğidir. 2014 yılında doğan ve 2015 yılında doğacak tüm yeni nesillerimize, sağlıklı, huzurlu, bereketli bir yaşam diliyoruz. Önce kendileri için sonra aileleri için, sonra ülkeleri için, insanlık için hayırlı olmalarını istiyoruz. 'Sizlerin en hayırlınız insanlara en çok faydalı olanınızdır' demiş medeniyetimizin önderi."

'Her annenin doğal yapısı, normal doğum üzerine yaratılmış'

Kendisinin de Meryem Ece adında bir torunu olduğunu belirten Müezzinoğlu, annelere bazı tavsiyelerde bulundu:

"Anneler dünyada, bir başkasının sahip olamayacağı annelik kariyerine sahip oluyorlar. Anneler, annelik kariyerinin dışında bir başka kariyeri merkeze almamaları gerekir. Merkeze iyi nesiller yetiştirmeye almalılar. Her annenin doğal yapısı, normal doğum üzerine yaratılmış. Normal doğumu merkeze almak lazım. Tıpta olağanüstü durumlar için var. İhtiyaç duyulduğu zaman, hekim arkadaşların en doğru kararı vermelerini isteriz. Anne sütünden daha önemli, daha sağlıklı bir şey yoktur. Bebek için anne sütünde hem gıda, hem ilaç var. En az 6 ay, mümkünse 1 sene annelerin evlatlarını emzirmesini arzu ediyoruz"

Ailenin yeni yılını kutladı

Meryem Azra bebeğin 3 kilo 600 gram ve 52 cm boyunda doğduğu öğrenildi. Bakan Müezzinoğlu ve Vali Vasip Şahin, Meryem Azra bebeğe altın takarak, ailenin yeni yılını kutladı. Bakan Müezzinoğlu ve Vali Vasip Şahin hastanede doğum yapan diğer aileleri de ziyaret ettikten sonra hastaneden ayrıldı.