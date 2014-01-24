'Gereksiz yere anjiyo ve sezeryan yapan doktora ceza verilecek'

Gereksiz yere anjiyo ve sezeryan yapan doktora ceza yağacak. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, gereksiz yere anjiyo ve sezeryan yapan doktora ceza verilmesinin gündemde olduğunu açıkladı. Müezzinoğlu, 2014’te durumun değerlendirileceğini ve 2015 yılının planlamasının yapılacağını bildirdi.

Müezzinoğlu'nun açıkladığı yeni sisteme göre, aile sağlığı merkezleri bundan böyle cumartesi pazarları da açık olacak. Her aile sağlığı merkezi bir hastaneye entegre edilecek ve o hastane ile birlikte çalışacak. Kalp krizi, trafik kazası, beyin kanaması gibi gerçekten "acil" vakaların dışında kalan vakalara aile hekimleri bakacak. Aile hekimlerinin müdahalede yetersiz kaldığı vakalar, hastanelere başvuracak. Müezzinoğlu, her hekim için 2014 yılı içinde ne kadar sezaryen ve anjiyo yaptıkları ile reçetelere ne kadar antibiyotik yazdıklarının istatistiğinin çıkarılacağını da belirterek, 2014 yılı sonunda bilimsel veriler ışığında gereksiz sezaryen, anjiyo ve antibiyotik kullanımı ile ilgili hekimlere ceza verilmesine gerek olup olmadığına karar verecek.

Ayşegül Kahvecioğlu'nun Milliyet'te yer alan haberine göre Müezzinoğlu, aile hekimlerinden, daha çok birinci basamakta ve koruyucu sağlık hizmetlerinde hizmet sunmalarını hedeflediklerini belirtti. Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Bu madde, kamuoyuna 'anayasaya aykırı', 'hekime yoğun külfet getiriliyor' şeklinde yansıdı. Bir hekimde veya bir sağlık çalışanında 24 saat sağlık hizmeti sunumu olan bir alanda, 'Ben yalnız mesai saatlerinde hizmet sunarım' anlayışının yerleşmesini sağlık mesleği adına asla doğru bulmam. O nedenle şimdi aile hekimlerimizi acil nöbeti tutan değil, uygun olan aile sağlığı merkezlerimizi hastanelerimizle entegre ederek, aile hekimimize bağlı olan hastamızın 24 saat aile hekimini bulabileceği bir sistemi planlıyoruz. Hasta, aile hekiminin muhataplığı ile problemini çözebiliyorsa çözecek. Muhataplığı ile çözemiyorsa hastaneye gidecek."

Cumartesi pazar da çalışacak

Hastanelerin acillerine gelen hastaların yaklaşık yüzde 70'inin aslında "acil" konseptinin hastası olmadığını söyleyen Müezzinoğlu, "Onlar rutinde o saatte hekim arayan, o saatte hekiminden muayene olmak isteyen hastalarımız. Yoksa bir kalp krizi, bir trafik kazası, yüksekten düşme, yangın değil. Bir değerlendirme yaptığımızda 100 acilden yaklaşık yüzde 30-35'i gerçek anlamda acil. Ama bir de 'Eve geldim, çocuğun ateşi yükselmiş', 'Eve geldim, hanımın başı ağrıyor', 'Eve geldim, galiba tansiyonum yükseldi' gibi durumlar var. Bunlar bizim acil konseptimizin standardını da bozuyor. O nedenle aile sağlığı merkezlerimizin, aile hekimlerimizle birlikte cumartesi pazarı da planlayarak, entegre bir hastane ile paralel çalışabileceği bir sistemin üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu. Sistemin bu yıl içinde uygulamaya geçirileceğini kaydeden Müezzinoğlu, aile hekimlerine seslenerek, "Ne olur hadiseyi egzajere etmeyin. Biz mesleğimizin saygın yapılmasını ama 76 milyon insanımıza da doğru ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti verebilmeyi hedefliyoruz" dedi.

Gereksiz sezeryan, anjiyo ve antibiyotik kullanımına ceza gelebilir

Aile hekimlerine yazdıkları reçetelerle ilgili aylık bilgilendirmeler yaptıklarını söyleyen Müezzinoğlu, bu bilgilendirmelerin, antibiyotik kullanımı, sezaryen ve anjiyolar çerçevesinde yapıldığını kaydetti. Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"Örneğin hekim arkadaşımız ayda 100 doğum yaptırdıysa, bu doğumların ne kadarı primer yani ilk doğum, ilk doğumlarının ne kadarı normal doğum, ne kadarı sezaryen, ne kadarı ikinci doğum, bunların ne kadarı sezaryen gibi bütün bunlarla ilgili bilimsel verileri, 2014 yılı sonunda hekim arkadaşımızla paylaşacağız. Kendi verileri ile bilimsel verilerin bir toblosunu kendisine sunacağız. Aynı şekilde hastane ile ilgili tabloyu da sunacağız. İlaç kullanımında reçete bazında da aynısını yapacağız. Mesela yazdığı 100 reçetinin kaçında antibiyotik var. 100 reçetinin yüzde 85'inde antibiyotik kullanımı varsa, bu hekim arkadaşımız ile bilimsel veri ve kendi uygulamalarının kıyaslamasını paylaşacağız. 2014 yılı sonunda şayet belirli müeyyideler almamız gerekirse, 2014 yılında bunları planlayacağız. Ama 2014 yılında bu anlamda herhangi bir hastanemize ya da hekimimize, 'Neden bu kadar çok şunu yaptın' diye bir sorgulama yapmayacağız. Bilgilendirmeyi paylaşacağız; ama sorgulama ve müeyyideye 2014 sonu itibarıyla ihtiyaç duyarsak geçmeyi düşünüyoruz. Amacımız gereksiz sezaryeni, gereksiz anjiyoyu, gereksiz ilaç kullanımını, bilinçli ve endikasyonlu noktaya taşıyabilmek."

Cezaya ya da ödüle 2014 sonunda karar verilecek

Müezzinoğlu, 2014 yılı sonunda çıkan tabloya göre hekim ve hastanelere müeyyide uygulayıp uygulamayacaklarına karar vereceklerini belirterek, olumlu çıkan tablolarda ise hekim ve hastanelere ödül sisteminin de getirilebileceğini bildirdi.