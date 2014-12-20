"Bu işin fıtratında normal doğum var, 'sezeryan istiyorum' deme hakkı yok"

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bir kez daha “Fıtratı normal doğum” diyerek sezeryan tartışmasına noktayı koydu. “Sezeryan bir ameliyat, manavdan muz almıyoruz” diyen Müezzinoğlu, belli kriterlere uymayanlara yaptırım uygulanacağı mesajı verdi.

Turan Yılmaz'ın Hürriyet'teki haberine göre, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Meclis’te bir grup gazeteciyle sohbetinde “sezeryan” ile ilgili açıklamalar yaptı. Bakan, şunları söyledi:

“Normal doğum yapma talebi hastanın en doğal hakkıdır ve doğrusu da budur. Hastayı buna hazırlamak da hem ebelerimizin, hem aile hekimlerimizin, hem de normal hekimlerimizin görevi. ‘Ben sezeryan istiyorum’, hastanın böyle bir hakkı yok.”

‘Sezeryan hak değil’

“Doktorun görevi tıbbi anlamda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmektir, yoksa hastanın isteklerini yerine getirmek gibi bir şey yok. Hastanın hakkı olan tıbbi hizmetleri yapmak zorunda doktor. Sezeryan hak kapsamına girmez. (Kadın psikolojik olarak hazır, normal doğuma hazır değilse sorusu üzerine) sezeryan sonrası yaşanacak sorunları kim üstlenecek? Dolayısıyla bu işin doğalı, fıtratı normal doğumdur. Annenin psikolojisini doğru besleyen de normal doğumdur. Niye bıçağı attırıp karnı, karın zarını, rahmi kestirip bir sürü dikiş yiyeceğim? Sezaryen bir ameliyattır, operasyondur. Hasta ikna olmak istemiyorsa psikolojik desteği verelim. Sonuçta manavdan muz almıyoruz. Burada işin doğrusu ve doğal olanı normal doğumdur.”

‘Sezeryan müeyyidesi’

“Bugün bilimsel verilere göre sezeryanin oranı 100 doğumda 15-17’dir. Biz burada yüzde 50’lere geldiysek bir hata var demektir. Şimdi ebelerle ilgili bir düzenleme yapacağız, uzman ebelerimize normal doğumları yaptırma olanağı sağlanacak. Hekimlerimize mektup yazıyoruz, aylık 100 doğumunuzdan şu kadarı sezaryen, şu kadarı normal, siz de biliyorsunuz ki bilimsel verileri de şudur diye. Bunu hem hekim bazında hem servis bazında yapıyoruz; aynı şekilde özel hastanelerin de hem hekimine hem servis yöneticisine hem de hastane yönetimine. Önümüzdeki yıllarda da belirli kriterlere uymayanlara belirli müeyyideleri koyacağız.”

Aile hekimine pazar nöbeti

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, cumartesi nöbetine isyan eden aile hekimlerine de mesaj verdi:

“Çalışma saatleri değişmedi. Hafta arası 8 saat çalışıyorlar, ayda bir de cumartesileri 8 saat nöbet tutacaklar, hepsi bu. 2-3 yıl sonra pazar günleri de nöbet koyacağız, ayda bir kez bir pazar 8 saat nöbet tutacak, hafta arası da normal 8 saat mesaisini yapacak.”