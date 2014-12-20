T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Bu işin fıtratında normal doğum var, 'sezeryan istiyorum' deme hakkı yok"

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu: Sezeryan bir ameliyat, manavdan muz almıyoruz

20 Aralık 2014 09:39

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bir kez daha “Fıtratı normal doğum” diyerek sezeryan tartışmasına noktayı koydu. “Sezeryan bir ameliyat, manavdan muz almıyoruz” diyen Müezzinoğlu, belli kriterlere uymayanlara yaptırım uygulanacağı mesajı verdi.

Turan Yılmaz'ın Hürriyet'teki haberine göre, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Meclis’te bir grup gazeteciyle sohbetinde “sezeryan” ile ilgili açıklamalar yaptı. Bakan, şunları söyledi:

“Normal doğum yapma talebi hastanın en doğal hakkıdır ve doğrusu da budur. Hastayı buna hazırlamak da hem ebelerimizin, hem aile hekimlerimizin, hem de normal hekimlerimizin görevi. ‘Ben sezeryan istiyorum’, hastanın böyle bir hakkı yok.”

 

‘Sezeryan hak değil’

 

“Doktorun görevi tıbbi anlamda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmektir, yoksa hastanın isteklerini yerine getirmek gibi bir şey yok. Hastanın hakkı olan tıbbi hizmetleri yapmak zorunda doktor. Sezeryan hak kapsamına girmez. (Kadın psikolojik olarak hazır, normal doğuma hazır değilse sorusu üzerine) sezeryan sonrası yaşanacak sorunları kim üstlenecek? Dolayısıyla bu işin doğalı, fıtratı normal doğumdur. Annenin psikolojisini doğru besleyen de normal doğumdur. Niye bıçağı attırıp karnı, karın zarını, rahmi kestirip bir sürü dikiş yiyeceğim? Sezaryen bir ameliyattır, operasyondur. Hasta ikna olmak istemiyorsa psikolojik desteği verelim. Sonuçta manavdan muz almıyoruz. Burada işin doğrusu ve doğal olanı normal doğumdur.”

 

‘Sezeryan müeyyidesi’

 

“Bugün bilimsel verilere göre sezeryanin oranı 100 doğumda 15-17’dir. Biz burada yüzde 50’lere geldiysek bir hata var demektir. Şimdi ebelerle ilgili bir düzenleme yapacağız, uzman ebelerimize normal doğumları yaptırma olanağı sağlanacak. Hekimlerimize mektup yazıyoruz, aylık 100 doğumunuzdan şu kadarı sezaryen, şu kadarı normal, siz de biliyorsunuz ki bilimsel verileri de şudur diye. Bunu hem hekim bazında hem servis bazında yapıyoruz; aynı şekilde özel hastanelerin de hem hekimine hem servis yöneticisine hem de hastane yönetimine. Önümüzdeki yıllarda da belirli kriterlere uymayanlara belirli müeyyideleri koyacağız.”

 

Aile hekimine pazar nöbeti

 

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, cumartesi nöbetine isyan eden aile hekimlerine de mesaj verdi:

“Çalışma saatleri değişmedi. Hafta arası 8 saat çalışıyorlar, ayda bir de cumartesileri 8 saat nöbet tutacaklar, hepsi bu. 2-3 yıl sonra pazar günleri de nöbet koyacağız, ayda bir kez bir pazar 8 saat nöbet tutacak, hafta arası da normal 8 saat mesaisini yapacak.”

ETİKETLER

sezeryandoğumsağlık bakanınormal doğummehmet müezzinoğlufıtratkadın

İlgili Haberler

Akdağ: Sezeryanla doğum yapmak isteyenler sorgulanmalı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, son 3 yılda yapılan düzenlemelerle sezeryanla doğum oranlarını yüzde 26'dan yüzde 23'e indirdiklerini açıkladı.

'Gereksiz yere anjiyo ve sezeryan yapan doktora ceza verilecek'

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, aile hekimlerinden, daha çok birinci basamakta ve koruyucu sağlık hizmetlerinde hizmet sunmalarını hedeflediklerini belirtti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24