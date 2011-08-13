Akdağ: Sezeryanla doğum yapmak isteyenler sorgulanmalı

T24 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, son 3 yılda yapılan düzenlemelerle sezeryanla doğum oranlarını yüzde 26'dan yüzde 23'e indirdiklerini açıkladı. Daha önceki yıllarda Türkiye'nin sezeryanla doğum oranları en yüksek ülkelerin başında geldiğini belirten Akdağ, sezeryan ile doğum yaptırılmak istenmesini kişilerin sorgulaması gerektiğini söyledi.







Türkiye'nin önceki yıllarda ilk doğumunu sezeryan yöntemiyle yapan kişi sayısının çok yüksek olduğunu vurgulayan Akdağ, "Son 3 yılda alınan önlemler sayesinde yüzde 26 olan oranlar yüzde 23'e geriledi. İlk defa bu oranda düşüş yaşanıyor" dedi.



Alınan tedbirlerin meyvelerini almaya başladıklarını da belirten Akdağ, bu konuda doğum yapacak kadınların ve ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.



Sezeryanla doğumun kişiler tarafından sorgulanmasını isteyen Akdağ, "İsteğe bağlı sezeryandan kaçınılmalı. Çünkü herhangi bir sağlık durumu söz konusu olmaması halinde anne ve bebeğin sağlığı açısından normal doğum öneriliyor" dedi.



Bakan Recep Akdağ, bakanlık olarak Somali halkı için yardım kampanyası başlattıklarını hatırlattı. Türk halkının bir kez daha Somali konusunda örnek olduğunu belirten Akdağ, "Türk halkı her zaman olduğu gibi mazluma el uzattığını göstermiştir. Bizler de sağlık personelleri arasında yardım kampanyası başlattık. Toplanan yardımları Başbakanlığımızın aracılığıyla bölgeye ulaştıracağız. Bakınlık olarak Somali içinde de katkılarımız olacak" diye konuştu.





Sağlık Bakanı Akdağ, vatandaşların hastanelerdeki 182 numaralı randevu sistemini kullanmaları çağrısında da bulundu.





