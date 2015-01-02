Sağlık Bakanı ısrarcı: Annelik kutsal bir kariyer, milli iradeye saygı gösterenler bize de saygı gösterecek!

"Kadının tek kariyeri annelik olmalı" sözlerinin arkasında duran Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Annelik tartışılmasız bir kariyerdir. Erkeklerin sahip olamayacağı bir kariyerdir. Asla tartışılmaz. Annelik bir kariyerdir ve kutsal bir kariyerdir" dedi. Müezzinoğlu, annelik ve kariyerle ilgili sözlerinin tartışılmasıyla ilgili olarak ise “Birileri şunu derse ki bunu siyasetçiler tartışmasın, bir ülkenin bütün sorunlarını siyasetçiler öncülük yapar ve tartışır. Çünkü o siyasetçiler millet tarafından seçilmişlerdir. Bunu söyleyenler ya demokrasi taraftarı değildir ya da millet taraftarı değildir. Milli iradeye sayı gösteren milletin seçtiklerine de saygı gösterecek” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Kadının tek kariyeri annelik olmalı” sözlerinin arkasında durdu.

Feshane’de düzenlenen Çanakkale Tanıtım Günleri’nin açılışına katıldı. Müezzinoğlu program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Bakan Müezzinoğlu’na “Annelik ve kariyer” ile yaptığı açıklama soruldu. Müezzinoğlu, “Annelik asla vazgeçilmeyecek, insanlığın varoluşundan sonuna kadar var olacak bir kariyerdir. Annelik tartışılmasız bir kariyerdir. Erkeklerin sahip olamayacağı bir kariyerdir. Asla tartışılmaz. Annelik bir kariyerdir ve kutsal bir kariyerdir” dedi.

Milli irade böyle diyormuş!

“İki gün önce annemden aldığım dersler, bir annenin kariyerinden aldığım derslerdir” diyen Bakan Müezzinoğlu, “Bunu şunlar karar versin bunlar karar versin değil insanlığın ortak değeridir. Anneliği bir kariyer olarak görüyorum. Herkes tartışabilir. Birileri şunu derse ki bunu siyasetçiler tartışmasın, bir ülkenin bütün sorunlarını siyasetçiler öncülük yapar ve tartışır. Çünkü o siyasetçiler millet tarafından seçilmişlerdir. Bunu söyleyenler ya demokrasi taraftarı değildir ya da millet taraftarı değildir. Milli iradeye sayı gösteren milletin seçtiklerine de saygı gösterecek” diye konuştu.