Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in bir kişinin hayatını kaybettiği HDP binasına yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamaya işaret ederek, “Belli ki; Peker’in işaret ettiği güçler cemevi üzerinden yapacakları provokasyonun deşifre edilmesi üzerine plan değişikliğine gittiler” değerlendirmesinde bulundu.

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“Bu siyasi cinayet, büyük ve kanlı tuzağın belki de ilk adımı” diyen Yarkadaş, saldırgan, Gencer’in “Kimse ile bir bağlantım yok. PKK’dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim” sözlerini alıntılayarak, “Eylemi bilinçli bir şekilde tasarladığı ve ‘bireysel bir eylem’miş gibi yansıtmaya çalıştığını gösteriyor” dedi.

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HDP’ye gerçekleşen saldırının iktidar partisi AKP için ‘erken uyarı’ işlevi görmesi gerektiğini ifade eden Yarkadaş, “Belli ki; sadece HDP’yi değil, siyasetin tamamını tasfiye etmeyi planlayan bir süreç başlatılmak isteniyor” değerlendirmesinde bulundu.

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Yarkadaş, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon euro isteği belirtilen, HaberTürk’te haber sunan ve program yapan ve dün yollarını ayırdığı açıklanan Veyis Ateş ilgili KRT TV’nin internet sitesinde yer alan haberdeki bilgileri paylaştı. Haberin, Habertürk TV’nin Veyis Ateş’in “sebepsiz zenginleşmesi”ni sadece seyrettiğini ve bundan hiçbir rahatsızlık duymadıklarını ortaya koyduğunu yazan Yarkadaş,

“Habere göre, Veyis Ateş, Kocaeli’de bulunan ENKA Country’de olan evinde bir ‘parti’ veriyor. Ve bu partiye Habertürk TV’nin yöneticileri ile yazarları da katılıyor. Ne hikmetse, hiç kimsenin aklına ‘Maaşla çalışan Veyis Ateş, 2 milyon 700 bin TL’lik bu villayı nasıl aldı?’ sorusunu sormak gelmiyor” dedi.

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Medyaya yansıyan haberlere göre, bu villanın Ateş’in hafta sonlarını geçirdiği evi olduğunu, başka mülklerinin ve lüks arabasının da bulunduğunu yazan Yarkadaş, “Bu da Habertürk TV yönetiminin aslında olan bitenden haberdar olduğu ancak Veyis Ateş’in siyasi angajmanlarından dolayı ses çıkar(a)madığını gösteriyor” diye yazdı.

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