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15 Temmuz Darbe Girişimi

SADAT A.Ş.'nin kurucusu Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı oldu

SADAT A.Ş "Lice 34 köylü yakılmak istendi" iddialarıyla gündeme gelmişti

17 Ağustos 2016 08:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından "Lice 34 köylü yakılmak istendi" iddialarıyla gündeme gelen SADAT A.Ş.'nin kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi'yi Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine getirdi.

DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in "Lice'de PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 köylü özel bir birim tarafından yakılarak öldürülmek istendi" şeklindeki iddiasıyla Sadat A.Ş.'yi işaret etmişti. Kendilerini “Uluslararası savunma ve danışmanlık alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren ilk ve tek şirkettir” diye tanımlayan Sadat A.Ş.'nin sitesinde tanıtılan 'eğitim paketleri'nin arasında 'Gayri nizami harp kursu'nda da bulunuyor.

CNN TÜRK'ün edindiği bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Sağlık Daire Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 30 Ağustos 1996 yılında kadrosuzluktan emekliye sevk edilen Tanrıverdi, Erdoğan'ın yeni başdanışmanı oldu. 

1964 yılında Kara Harp Okulu'na giren Tanrıverdi, 1976-1978 yıllarında Kara Harp Akademisi'nde öğrenim görerek 1978 yılında kurmay subay statüsünü kazandı.

Tanrıverdi 30 Ağustos 1992 tarihinde ise tuğgeneralliğe yükseltildi.

Adnan Tanrıverdi, emekliye ayrıldıktan sonra,  5 yıl Adaleti Savunanlar Derneği'nin Genel Başkanlığı görevini üstlendi.

Tanrıverdi, ASDER Onursal Başkanı olarak, Müslüman ülke silahlı kuvvetlerinin organizasyonu ve stratejik kullanımına danışmanlık, son kullanıcıdan eğitici seviyesi kadar özel konularda eğitim ve harp, silah ve araçlarının temini, bakım ve onarımı hizmetlerinde görev yapmak üzere Sadat Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketi'ni kurdu. 

 

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