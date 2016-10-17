Sabahattin Ali şiiri olduğunu bilmediğiniz 10 bilinen şarkı

Türk Edebiyatı'nın önemli yazar ve şairlerinden olan Sabahattin Ali, Kürk Mantolu Madonna olmak üzere, birçok kitabı yeni nesil tarafından tanınmaya ve ilgiyle okunmaya başlandı.

Sabahattin Ali, aynı zamanda severek dinlenilen şarkıların da sözlerini yazdı. İşte o şarkılar:

1. Leylim Ley – Zülfü Livaneli

Döndüm daldan düşen kuru yaprağa

Seher yeli dağıt beni kır beni

Götür tozlarımı burdan uzağa

Yarin çıplak ayağına sür beni

Aldım sazı çıkmış gurbet görmeye

Dönüp yare geldim yüzüm sürmeye

Ne lüzum var şuna buna sormaya

Senden ayrı ne hal oldum gör beni

Ayın şavkı vurur sazım üstüne

Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne

Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne

Ay bir yandan sen bir yandan sar beni

Yedi yıldır uğramadım yurduma

Dert ortağı aramadım derdime

Geleceksen bir gün düşüp ardıma

Kula değil yüreğine sor beni

2. Göklerde Kartal Gibiydim - Volkan Konak / Beste: Ali Ekber Eren

Göklerde kartal gibiydim.

Kanatlarımdan vuruldum

Mor çiçekli dal gibiydim,

Bahar vaktinde kırıldım.

Yar olmadı bana devir,

Her günüm bir başka zehir

Hapishanelerde demir

Parmaklıklara sarıldım.

Coşkundum pınarlar gibi,

Sarhoştum rüzgarlar gibi

İhtiyar çınarlar gibi

Bir gün içinde devrildim.

Ekmeğim bahtımdan katı,

Bahtım düşmanımdan kötü

Böyle kepaze hayatı

Sürüklemekten yoruldum.

Kimseye soramadığım,

Doyunca saramadığım,

Görmesem duramadığım

Nazlı yarimden ayrıldım

3. Çocuklar Gibi – Sezen Aksu / Beste: Ali Kocatepe

bende hiç tükenmez bir hayat vardı

kırlara yayılan ilkbahar gibi

kalbim hiç durmadan hızla çarpardı

göğsümün içinde ateş var gibi

başını göğsüme sakla sevgilim

güzel saçlarında dolaşsın elim

bir gün ağlayalım, bir gün gülelim

sevişen yaramaz çocuklar gibi

hissedince sana vurulduğumu

anladım ne kadar yorulduğumu

sakinleştiğimi durulduğumu

denize dökülen bir pınar gibi

başını göğsüme sakla sevgilim

güzel saçlarında dolaşsın elim

bir gün ağlayalım, bir gün gülelim

sevişen yaramaz çocuklar gibi

sözün şiirlerin mükemmelidir

senden başkasını seven delidir

yüzün çiçeklerin en güzelidir

gözlerin bilinmez bir diyar gibi

başını göğsüme sakla sevgilim

güzel saçlarında dolaşsın elim

bir gün ağlayalım, bir gün gülelim

sevişen yaramaz çocuklar gibi

4. Ben Sana Vurgunum (Eskisi Gibi) – Nükhet Duru / Beste: Ali Kocatepe

Seneler sürer her günüm

Yalnız gitmekten yorgunum

Zannetme sana dargınım

Ben gene sana vurgunum.

Başkalarına gülsem de

Senden uzakta kalsam da

Sevmediğini bilsem de

Ben gene sana vurgunum.

Dağları aşınca başım

Geri kaldı her yoldaşım

Gel sevgilim, gel kardaşım

Ben gene sana vurgunum.

Gönlüm seninkine yârdı

Aynı şeyleri duyardı

Ayaklarımız uyardı

Ben gene sana vurgunum.

İtilmiş, tekmelenmişim

Doğduğum günde yanmışım

Yalnız sana güvenmişim

Ben gene sana vurgunum.

5. Dağlar – Sezen Aksu / Beste: Ali Kocatepe

başım dağ saçlarım kardır

deli rüzgarlarım vardır

ovalar bana çok dardır

benim meskenim dağlardır dağlar

dağlardır dağlar, dağlardır dağlar…

şehirler bana bir tuzak

insan sohbetleri yasak

uzak olun benden uzak

benim meskenim dağlardır dağlar

dağlardır dağlar, dağlardır dağlar…

kalbime benzer taşları

heybetli öter kuşları

göğe yakındır başları

benim meskenim dağlardır dağlar

dağlardır dağlar, dağlardır dağlar…

yarimi ellere verin

sevdamı yellere verin

yelleri bana gönderin

benim meskenim dağlardır dağlar

dağlardır dağlar, dağlardır dağlar…

bir gün kadrim bilinirse

ismim ağza alınırsa

yerim soran bulunursa

benim meskenim dağlardır dağlar

dağlardır dağlar, dağlardır dağlar…

6. Aldırma Gönül - Edip Akbayram / Beste: Kerem Güney

Başın öne eğilmesin

Aldırma gönül aldırma

Ağladığın duyulmasın

Aldırma gönül, aldırma

Dışarda deli dalgalar

Gelip duvarları yalar

Seni bu sesler oyalar

Aldırma gönül, aldırma

Görmesen bile denizi

Yukarıya çevir gözü

Deniz dibidir gökyüzü

Aldırma gönül, aldırma

Dertlerin kalkınca şaha

Bir sitem yolla Allah’a

Görecek günler var daha

Aldırma gönül, aldırma

Kurşun ata ata biter

Yollar gide gide biter

Ceza yata yata biter

Aldırma gönül, aldırma

7. Geçmiyor Günler - Ahmet Kaya / Beste: Kerem Güney

burda çiçekler açmıyor

kuşlar süzülüp uçmuyor

yıldızlar ışık saçmıyor

geçmiyor günler geçmiyor.

avluda volta vururum

kah düşünür otururum

türlü hayaller görürüm

geçmiyor günler geçmiyor.

dışarıda mevsim baharmış

gezip dolaşanlar varmış

günler su gibi akarmış

geçmiyor günler geçmiyor.

gönülde eski sevdalar

gözümde dereler bağlar

aynadan hayalin ağlar

geçmiyor günler geçmiyor.

yanımda yatan yabancı

her söz zehir gibi acı

bütün dertlerin en gücü

geçmiyor günler geçmiyor

8. Melankoli – Nükhet Duru / Beste: Ali Kocatepe

Beni en güzel günümde

Sebepsiz bir keder alır.

Bütün ömrümün beynimde

Acı bir tortusu kalır.

Anlayamam kederimi,

Bir ateş yakar derimi,

İçim dar bulur yerimi,

Gönlüm dağlarda bunalır.

Ne kış, ne yazı isterim,

Ne bir dost yüzü isterim,

Hafif bir sızı isterim,

Ağrılar, sancılar gelir.

Yanıma düşer kollarım,

Görünmez olur yollarım,

En sevgili emellerim

Önüme ölü serilir…

Ne bir dost, ne bir sevgili,

Dünyadan uzak bir deli…

Beni sarar melankoli

Kafamın içersi ölür.

9. Bir Yürek Kaldı Avucumda - Grup Çağrı

Ey gönül, kuşa benzerdin,

Kafesler sana dar gelir;

Bir yerde durmaz gezerdin,

Hapislik sana zor gelir.

Ey gönül, acaip huyun,

Boğazından geçmez tayın,

Acır testindeki suyun;

Aklına nazlı yar gelir.

Gözlerin uzağa bakar,

Kimden ne beklediğin var?

Yar semtinden gelen rüzgar

‘Seni unuttu!’ der gelir.

Bakmazsa senin yüzüne

Çok görme elin kızına;

Dışarda serbest gezene

Hapiste yatan hor gelir.

Ayağında gezen itler,

Başının üstünden atlar;

Hapise düşen yiğitler

Yari dışarda kor gelir.

10. Kara Yazı – Ahmet Kaya

geçmedi yare sözümüz

yollarda kaldı gözümüz

yere sürüldü yüzümüz

böyleymiş karayazımız.

çiçekler açılmaz oldu

pınarlar içilmez oldu

yar bize gülmez oldu

böyleymiş kara yazımız.

yalnız ona yar demiştik

onda bir şey var demiştik

o bizi anlar demiştik

böyleymiş kara yazımız.

hey gönül gene bu gece

kederim geceden yüce

gel susalım beraberce

böyleymiş kara yazımız

11. Benimsin Diyemediğim (Kıyamadığım) – Ali Kocatepe

hey bir zaman bakıp bakıp

seyrine doyamadığım!

şimdi gurbette bırakıp

sesini duyamadığım!

evde kapanıp kaldın mı?

seyrana çıkıp güldün mü?

başkalarının oldun mu?

“benimsin!” diyemediğim!

akıtıp gözüm yaşını

hatırlarım gülüşünü;

kıvırcık saçlı başını

göğsüme koyamadiğım!

dik yamaçların selisin,

sen benden daha delisin,

şimdi kimlerin kulusun?

başını eğemediğim!

nasıl vurgunum bilirdin,

niçin benden yüz çevirdin?

kimlerin koynuna girdin?

öpmeğe kıyamadığım!