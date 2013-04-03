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Kültür-Sanat

Sabahattin Ali öldürülüşünün 65. yılında anıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik yayımladığı mesajda Sebahattin Ali'yi öldürülüşünün 65. yılında andı

03 Nisan 2013 21:17

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Türk Edebiyatı'nın en büyük isimlerinden gazeteci-yazar Sabahattin Ali katledilişinin 65. yılı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Bakan Çelik mesajında, “Türk edebiyatının güçlü yazarlarından Sabahattin Ali inancı, azmi ve insanına olan sevgisiyle gelecek kuşakları aydınlatan bir düşün insanıydı. Mücadele ve zorluklar içerisinde geçen kısacık ömrüne sayısız eser sığdıran, kültür ve sanat hayatımızda derin izler bırakan bu büyük ustayı vefatının 65. yılında saygı, minnet ve hayırla anıyorum” dedi.

 

Sabahattin Ali kimdir?

 

Sabahattin Ali, erken cumhuriyet dönemin edebiyatçılarındandır. Gazetecilik yapmış, ayrıca şiir, öykü ve oyun ve roman alanlarında edebi eserler üretti.

1937 yılında yayımlanan 'Kuyucaklı Yusuf' romanı Türkiye edebiyatında sınıf çatışmasının tema olarak işlendiği ilk eserdi.

Şiirleri ve öyküleri dönemin idarecileri tarafından sıkça tepki görmüş, 1932 yılında Atatürk'ü yeren bir şiir okuduğu için 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gazetecilik kariyerinde Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz ile birlikte Marko Paşa mizah dergileri de bulunan Ali, bu dergideki yazıları yüzünden de hapis cezası ile yüzleşti.

1948 yılında Paşakapısı cezaevinden çıkmasının ardından işsiz kalması sonucunda tek parti rejiminin de baskıların kaçma amacı ile yurt dışına çıkmaya çalışırken Bulgaristan sınırı yakınlarında ölü bulunmuştu. Sabahattin Ali'yi öldürdüğünü itiraf eden Ali Ertekin'in Milli Emniyet mensubu olduğu ortaya çıkarılmıştı.

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