Sabah yazarı Uluç: Nefret sözcüğü, milletin adeta ikiye bölünmeye çalışıldığı günümüzde Ahmet Hakan’a hiç yakışmamış

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Hazal Kaya'nın oyunculuğu için "Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 nedeni” yazısını kaleme alan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ı eleştirdi.

Hakan yazısında, "Hele Ahmet Hakan'a hiç yakışmayan 'Nefret' sözcüğü, bir tartışma kampanyasına yol açmasa, 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisini izleme niyetim yoktu, Pera Palas'ı ve onun tarihe, sanata ve kültüre verdiği değeri çok sevmeme rağmen. Kıyamet kopunca "Farz oldu" dedim.. Her gece bir, en fazla 2 bölüm izleyerek diziyi bitirdim. Oyunculuk iyi, hatta çok çok iyi.. Ahmet Hakan'ın "Nefret ettim" dediği Hazal Kaya dahil. Tabii kimse sevmek zorunda değil, ama hele "nefret" sözcüğü, hele de milletin kin ve nefret nutuklarıyla adeta ikiye bölünmeye çalışıldığı günümüzde, bir yandan da Hürriyet'i ve TV'de tartışma programını yöneten Ahmet Hakan'a hiç yakışmamış.. Tarihi çekimler ve kostümler de iyi.. Öykü de fena sayılmaz.. Efendim, falan filmden, falan diziden araklamaymış.. Yahu "Zamanda seyahat" üzerine bin film sayayım mı size?" ifadesini kullandı.

Hakan şu ifadeleri kullandı:

"Geçiniz.. Bunlar bilgiçlik taslama gösterileri.. Mehmet Açar ve Alin Taşçıyan'ın TRT 2'deki "Film Öncesi" de bana öyle geliyor. Tabletimde 2 tıkla ulaşacağım bilgileri ellerindeki kartlara yazıp yazıp okuyor, genel seyirciyi zerre ilgilendirmeyen ve akılda kalması mümkün olmayan isim dolu ayrıntıları o karttan sayıyorlar. 1969 yılından beri TV'de program yaparım. Elimde not kartı gören oldu mu?. Bana kişisel fikriniz lazım, Mehmet ve Alin.. Bu film nedir?. Seyredelim mi, seyretmeyelim mi?. Kimler mutlaka izlemeli, kimler izleyecek başka şey aramalı.. İşiniz bu.. Havaya uçacak, havada ve de benim tabletimin IMDB uygulamasında iki saniyede bulacağım şeylerle vakit doldurmak ne işe yarıyor.. O kartlardan okumasanız belki de "Vay bunlar ne çok biliyorlar sinemayı" diyeceğim ama, o bile değil artık.

Neyse.. Ben "Pera Palas'ta Gece Yarısı"nı sevmedim. Zavallı yönetmen, kanallara her hafta 180 dakikalık bir bölüm çekmeye mecbur yönetmenlerin tuzağına düşmüş, birtakım sahneleri uzatmış da uzatmış ki, inanılmaz. 2 bölümlük lafı olan mini dizi, çıkmış 8 bölüme. Dizide tempo yok, ritim hiç yok. Sonunu bildiğiniz sahneyi bekle Allah bekle.. Yani kopan kıyamet yüzünden "Neymiş bakalım" inadım olmasa, ilk bölümde bırakırdım, öylesi sıkıcı uzatmalar.. 180 dakikalık dizilere alışkın olanlar seyredebilir tabii. Hepsi o.."

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