Sabah yazarı Hilal Kaplan'dan Prof.Dr. Bulu'ya destek: Boğaziçi sadece elitistlerin değil, milletindir, Allah muvaffak etsin

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanması tartışmalarına neden olan Prof. Dr. Melih Bulu'ya sosyal medya hesabından, "Boğaziçi sadece elitistlerin değil, milletindir, Allah muvaffak etsin" sözleriyle destek verdi.

Bulu'nun ilk açıklamasını alıntılayan Kaplan, "Bir Boğaziçi mezunu olarak, kerameti kendinden menkul bir kibirle size karşı çıkacaklar olacağını biliyorum ve aldırmadan yolunuza devam etmenizi bekliyorum. Boğaziçi sadece elitistlerin değil, milletindir. Allah muvaffak etsin." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan, 2015 seçimlerinde AKP'den 1.bölge milletvekili aday adayı olmasıyla tartışmaların odağındaki Prof. Dr. Melih Bulu yaptığı açıklamada, "Boğaziçi’nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi’ne zarar verir" görüşünü savundu.

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