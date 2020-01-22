Sabah yazarı Altınok’tan köşe komşusu Donat’a: Taca çıkarttığımız topu yeniden getirdi kalemize attı

Sabah gazetesi yazarları, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'evlilik' tartışmasını sürdürüyor. Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, köşe komşusu Yavuz Donat'ın dünkü yazısına yanıt verdi. Altınok, "Tartışma tam kapandı derken ateş yine harladı. 'Taca çıkarttığımız' topu yeniden getirdi kalemize attı" görüşünü savundu.

Altınok, "Basınımızın duayenlerinden Yavuz Donat'ın konuya ilgisizliği dikkatlerden kaçmamıştı. Derken yine hepimizi hazırlıksız yakaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gençlerimizin evlilik yaşı giderek yukarı doğru çıkıyor. Genç yaşta maalesef evlenmiyorlar, kızlar da erkekler de. Çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu ya' sözleriyle başlayan tartışma tam kapandı derken ateş yine harladı. Labirentlerini avucunun içi gibi bildiği tarihten girdi, 'Taca çıkarttığımız' topu yeniden getirdi kalemize attı" düşüncesini dile getirdi.

Altınok yazısında şunları kaydetti:

"Tam mevzu kapandı derken Yavuz abi maça girmeseydi iyiydi ama...

En iyisi ben yine güvenli limana sığınayım:

Kısmet"

Erdoğan ‘geç’ yaşta evlenenlere tepki göstermişti: Çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da evde kalıyor

Evlenme yaşının yükselmesinden şikâyetçi olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genç yaşta maalesef evlenmiyorlar. Çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da evde kalıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya!" tepkisini dile getirdi. "Hiç evlenmeyenlerin sayısı da artıyor. Evlilik dışı hayat biçimi medya aracılığıyla meşrulaştırılmaya daha defa vahimi özendirilmeye çalışılıyor. Televizyonların çoğu bunun kampanyasını yapıyor. Aile kurumlarını kökünden kurutmaya amaçlayan sembollerin önü bilinçli bir şekilde açılırken aile kurumuna sahip çıkan davranışlar küçümseniyor" diye konuşan Erdoğan, "Bu büyük tehlikeye hep birlikte karşı koymalıyız" çağrısında bulundu.

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