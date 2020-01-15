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Sabah yazarından köşe komşusu Tezel’e 'bekârlık vergisi' yanıtı: Kim bu sultanlığı kendi rızasıyla terk edip demokrasiye geçer ki?

15 Ocak 2020 12:09

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Sabah gazetesi eki Günaydın’da yazılar kaleme alan Mevlüt Tezel’in “Çocuk dünyaya getirip onların eğitimi ve geleceği için deli gibi çalışan, tatile gitmeyen, gitse de çocuk havuzunda nöbet tutan, yaşadığı stres yüzünden daha erken hayatını kaybeden çocuklu insanlara haksızlık olmuyor mu? En azından bir sağlık sorunu yoksa, gelir düzeyi yüksek olmasına rağmen çocuk yapmayanlardan daha çok vergi alınmalı!” Sözlerini yorumladı. Altınok, “Bu arada laf aramızda, ceza kanunumuzda 'halkı askerlikten soğutmak' diye bir tanım var ama bereket ‘bekârları evlilikten soğutmak’ diye bir madde yok. Yoksa başın beladaydı dostum” düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi izle; oh ne güzel!

Altınok, "(Bekârsan) Ayda bir Avrupa'ya git, en güzel restoranlardan Instagram'a fotoğraf koy, akşam eve gidince de battaniyeni üzerine çek, kedini sev ve dijital platformdan dizi izle! Oh ne güzel’ Hakikaten ne güzel anlatmış değil mi Mevlüt bekârlığı? Kim bu sultanlığı kendi rızasıyla terk edip demokrasiye geçer ki? İşte bu ‘sultanlık tehlikesine’ karşı Mevlüt'ün  ‘militan demokratça’ bir ‘tedbir önerisi’ var” ifadesini kullandı.

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