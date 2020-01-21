Sabah yazarı Donat: Medyanın müzmin bekârların Ahmet Hakan ve Melih Altınok topu taca atıyor

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geç evlenenlere yönelik “Genç yaşta maalesef evlenmiyorlar. Çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da evde kalıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya!” sözlerinin ardından başlayan tartışmada, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve köşe komşusu Melih Altınok’un yazdığı yazıları yorumladı. İki ismi ‘müzmin bekarlar’ olarak niteleyen Donat, “Erdoğan da konuşsa, ferman da yayınlansa, olay Meclis'e de taşınsa, medyanın bu iki müzmin bekârı konu evliliğe gelince ‘Topu taca atıyorlar’ görüşünü savundu.

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Donat, “Gündem” başlıklı yazısında şunları kaydetti:

Medya mahallesinin "Müzmin bekârlarından" Ahmet Hakan "Konuya" kıyısından, kenarından girdi.

"Teğet" geçti.

"Çekincesini" söyledi:

-Müzmin bekârlar annelerinin evlilik konusunu açmasından nasıl çekiniyorlarsa, Erdoğan'ın konuyu evliliğe getirmesinden de öyle çekinirler.

Melih Altınok'a gelince...

1. Erdoğan'ın sözünü "Üstüne" alındı.

2. "Direnme hakkını" kullandı.

3. Sordu... "Herkes evlenmek zorunda mı?"

4. Bitmedi... "Biz neden evde kalıyoruz" diye yazdı.

Erdoğan ‘geç’ yaşta evlenenlere tepki göstermişti: Çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da evde kalıyor

Evlenme yaşının yükselmesinden şikâyetçi olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genç yaşta maalesef evlenmiyorlar. Çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da evde kalıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya!" tepkisini dile getirdi. "Hiç evlenmeyenlerin sayısı da artıyor. Evlilik dışı hayat biçimi medya aracılığıyla meşrulaştırılmaya daha defa vahimi özendirilmeye çalışılıyor. Televizyonların çoğu bunun kampanyasını yapıyor. Aile kurumlarını kökünden kurutmaya amaçlayan sembollerin önü bilinçli bir şekilde açılırken aile kurumuna sahip çıkan davranışlar küçümseniyor" diye konuşan Erdoğan, "Bu büyük tehlikeye hep birlikte karşı koymalıyız" çağrısında bulundu.

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