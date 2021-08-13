Sabah yazarı Altınok: İran sınırımızdaki güvenlik duvarına gidip, halkın merak ettiği sorulara cevap vermek, bakanların aklına gelmedi mi?

Sabah yazarı Melih Altınok, Ankara Altındağ’da 18 yaşındaki Emirhan Yalçın’ın bir kavgada öldürülmesi sonrası başlayan olaylar sonrası Suriyeli ile Afganlar’a ait evlerin taşlanması, bazı dükkanların yağmalanmasıyla ilgili olarak, "Cumhurbaşkanı'nın 'Boşuna mı ördük' dediği İran sınırımızdaki güvenlik duvarının önüne gidip, halkın kafasını karıştıran, merak ettiği sorulara yerinde cevap vermek, kabinedeki ilgili bakanların günlerdir aklına gelmedi mi?" diye sordu.

Altınok, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Olayların başladığı saatlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan canlı yayındaydı. Kamuoyu, günlerdir altlık hazırlanan "pogrom"a dair yalanlarla ilgili net ve kararlı cevapları Erdoğan'ın ağzından duydu...

Dün baktım Milli Savunma Bakanı, İran sınırımızın güvenliğinin tam olduğunu anlatıyordu...

Van Valiliği ve emniyeti de yasa dışı göçmenlerin barınma noktalarına yapılan baskınların görüntülerini yayınladı...

Peki, Cumhurbaşkanı'nın "Boşuna mı ördük" dediği İran sınırımızdaki güvenlik duvarının önüne gidip, halkın kafasını karıştıran, merak ettiği sorulara yerinde cevap vermek, kabinedeki ilgili bakanların günlerdir aklına gelmedi mi?

Bölge valileri, gazetecileri yüzlerce erkeğin koşarak giriş yaptığı söylenen sınırdaki tarlalara davet edip, hududu koruyan askerin bölgeye hâkim olup olmadığını Türkiye'ye gösteremezler miydi?

Başka ne işleri var ki?

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, partisinin kışkırttığı kitleleri teskin etmek için yangın yerine dönen Altındağ'a gitmeye tenezzül bile etmemesini anlıyorum da...

Sırtında yumurta küfesi olan iktidarın üyesi siyasilerin ya da devleti temsil eden bürokratların bu suskunluktan kazançları ne, anlayabilmiş değilim."

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TIKLAYIN - Ankara Altındağ'da Suriyeli ve Afganların evleri taşlandı, bazı dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi