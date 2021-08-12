Ankara Altındağ'da Suriyeli ile Afganların evlerinin taşlanması ve bazı dükkanların yağmalanmasıyla ilgili 76 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ’da dün Suriyeli ve Afganlar’a ait evlerin taşlanması, bazı dükkanlar yağmalanmasıyla ilgili "vatandaşları provoke eden, sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulunan, bölgedeki olaylara karışan 76 kişi"nin gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Altındağ’da bir parkta çıkan kavgada bıçaklanan iki kişiden 18 yaşındaki Emirhan Yalçın’ın yaşamını yitirmesi ile başlayan olaylar, dün akşam saatlerinde boyutlanarak büyüdü. Suriyeli ve Afganlar’a ait evler taşlandı, bazı dükkanlar yağmalandı. Polisin olayları bastırmakta etkisiz kaldığı görülürken, bazı araçlar da ateşe verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü olaylara karışan 76 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yakalananların 38'inin suç kaydı bulunduğu kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün konuyla ilişkin açıklaması şöyle:

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