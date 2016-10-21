Sabah yazarı: Aleyna Tilki'nin Nazi işaretli klibi Almanya'da yayınlansa olay olur, cezayı yer

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, Aile Bakanlığı'nın 16 yaşında içkili mekanlarda sahne alması sebebiyle ailesini uyardığı Aleyna Tilki'nin 'Cevapsız Çınlama' şarkısının video klibini Almanya'da yayınlansa "tartışma konusu" olacağını ileri sürdü. Motorsikletli kişilerin bulunduğu kliple ilgili olarak "Kasktaki SS işareti, Nazi Almanyası'nın ölüm makinaları SS subaylarının kullandığı Siegrune amblemine çok benziyor" diyen Tezel, "Özetle bu klip başta Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde yayınlansa olay olur ve anında cezayı yer. Klibi çekenler SS subaylarının sembolünü kullandıklarını bilmiyorlar mıydı? Aleyna Tilki şarkıları hariç her şeyi ile tartışma konusu" ifadesini kullandı.

Mevlüt Tezel'in Sabah gazetesinin bugünkü (21 Ekim 2016) nsühasında yayımlanan 'Aleyna’nın klibindeki Nazi sembolü' başlıklı yazısı şöyle:

Basına yansıyan tüm tartışmaları bir tarafa bırakıp Aleyna Tilki'nin şarkıcı olarak performansını merak ettim. YouTube'da Aleyna'nın şarkılarını dinlerken Emrah Karaduman'la birlikte çıkardığı 'Cevapsız Çınlama'nın klibindeki motorculardan birinin kaskı dikkatimi çekti. Kasktaki SS işareti, Nazi Almanyası'nın ölüm makinaları SS subaylarının kullandığı Siegrune amblemine çok benziyor

Aslında bu işaretin tek S'lisinin kökeni, Antik Kuzey alfabelerine kadar uzanıyor ve Pagan kültüründe güneş anlamına geliyor.

Alman Nasyonal Sosyalistleri tarafından tek S işareti kullanıldı.

Tek S işaretinin, Hitler gençliğinin bir alt kolu olan Deutsche Jugendvolk adındaki gençlik örgütü tarafından 10-14 yaş arasındaki çocuklara ön işaret olarak takıldığı biliniyor.

Öte yandan klipte motorcunun kaskında yer alan iki SS işaretinin ise çok farklı bir anlamı var; Almanca'daki sieg (zafer) kelimesini temsil ediyor. Ve bu işaret Hitler'in en sadık askerleri SS subayları tarafından kullanılıyordu.

İki yıl önce Mango moda evi tarafından 'yıldırım motifli bluz' adıyla kadınlara yönelik üretilen bluz da tartışma yaratmıştı.

Bluzun üzerinde de yıldırımı sembolize ettiği belirtilen işaretlerin, Nazi sembolünün aksine tek S olarak görünüyordu ama bu bile sorun yaratmıştı.

Naziler tarafından kullanılan SS işareti, Almanya'da ceza kanununun 86a bendine göre; yasaklı semboller arasında bulunuyor.

Özetle bu klip başta Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde yayınlansa olay olur ve anında cezayı yer. Klibi çekenler SS subaylarının sembolünü kullandıklarını bilmiyorlar mıydı? Aleyna Tilki şarkıları hariç her şeyi ile tartışma konusu.

Yoksa Aleyna özellikle tartışılsın diye mi yapılıyor tüm bu hataları?