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Sosyal medya Aleyna Tilki’nin ‘ego’sunu konuşuyor

“Birinci sınıftan beri takıntılı fanlarım vardı”

19 Ekim 2016 21:55

‘Cevapsız Çınlama’ isimli bir şarkı ile müzik dünyasına giren Aleyna Tilki isimli şarkıcının, katıldığı Renkli Sayfalar programında söylediği sözler ile sosyal medyada gündem oldu. Tilki, “Sokağa çıktığımda herkes beni Aleyna geçiyor diye parmakla gösterirdi. Birinci sınıftan beri takıntılı fanlarım vardı” dedi.

Sosyal medyada tartışma yaratan sözler şöyle:

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