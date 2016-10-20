Aile Bakanlığı, Aleyna Tilki'nin barlarda sahne alması sebebiyle ailesini uyardı!

'Cevapsız Çınlama' isimli bir şarkı ile müzik dünyasına giren Aleyna Tilki isimli şarkıcı 16 yaşında olması ve içkili mekanda program yapması sebebiyle Aile Bakanlığı, Tilki’nin ailesiyle görüşüp uyarıda bulundu. İçişleri ve Çalışma bakanlıkları, içkili mekanları denetime aldı.

Sabah'ın haberine göre, 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla şöhrete kavuşan lise öğrencisi Aleyna Tilki'nin, kanunen yasak olmasına rağmen geceleri içkili mekanlarda sahneye çıkması tartışma yaratmıştı.

Yetkililer, aile ile görüştü

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri, geçen günlerde Aleyna Tilki'nin ailesiyle görüştü. Yetkililer; kanunlara göre ailesinin izni bile olsa reşit olmayan bir çocuğun içkili mekanlarda gece çalışmasının mümkün olamayacağını belirterek, bunun çocuk istismarı suçuna gireceğini belirtti. Bakanlık yetkilileri; aileye, Tilki'nin barlarda sahneye çıkmasından vazgeçmesi gerektiğini, bunun "çocuğun yüksek yararı" için önemli olduğunu iletti.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı; 18 yaş altı çocukları çalıştıran içkili mekanları mercek altına aldı. Çocukların gece çalıştırılmasının kanunen yasak olduğunu belirten bakanlıklar, Türkiye genelinde gece çalışma ruhsatı olan iş yerlerini denetime aldı. Kanunlara göre, içkili mekanlarda çalışması mümkün olmayan Aleyna Tilki; "Yanımda annem babam olmadan sahneye çıkmıyorum" demişti.

Aleyna Tilki içkili mekanlarda sahneye çıkması tartışma olması sebebiyle katıldığı Renkli Sayfalar programında söylediği sözler ile sosyal medyada gündem oldu. Tilki, “Sokağa çıktığımda herkes beni Aleyna geçiyor diye parmakla gösterirdi. Birinci sınıftan beri takıntılı fanlarım vardı” dedi.