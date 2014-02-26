Sabah: TRT, Başbakan ve oğlunun ses kaydının montaj olduğunu ispatladı

Sabah gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen telefon konuşmalarını içeren ses kaydının montaj olduğunu yazdı.

Sabah’ta yer alan haberde, “TRT tarafından yapılan teknik incelemede, ses kaydının Başbakan Erdoğan'ın farklı tarihlerde yaptığı telefon konuşmalarından alıntılar yapılarak kurgulandığı tespit edildi” iddiasına yer verildi.

Sabah gazetesinin bugünkü (26 Şubat 2014) nüshasında yer alan haber şöyle:

Başbakan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının "montaj" olduğu ispatlandı. TRT tarafından yapılan teknik incelemeye göre, görüşme kayıtları "kes, kopyala, yapıştır" yöntemiyle üretildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında 17 Aralık tarihinde geçtiği öne sürülen telefon konuşmalarına ilişkin internete düşen ses kayıtlarının 'montaj' olduğu ispatlandı. TRT tarafından yapılan teknik incelemede, ses kaydının Başbakan Erdoğan'ın farklı tarihlerde yaptığı telefon konuşmalarından alıntılar yapılarak kurgulandığı tespit edildi. TRT HD Kanal Koordinatörü Kürşad Özkök, kayıtlar için "Ucuz bir montaj" dedi. 17 Aralık operasyonunun ardından Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ı arayarak, 'evdeki paraları elden çıkarması' yönünde talimat verdiğine ilişkin ses kayıtları, önceki akşam sosyal medyada yayımlandı. Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından dinlenen ses kayıtları şüphe uyandırdı, herkes bu kaydın gerçek olup olmadığını tartışmaya başladı. Bu sırada Başbakanlık'tan kaydın 'montaj ürünü' olduğu açıklandı. Ses kaydında yer alan çelişkilerin artması ve yapılan tespitler, dinlemelerin kurgu olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.

'Kes kopyala yapıştır' yapıldı'

Tartışma yaratan ses kaydı TRT'nin teknik ekibi tarafından da incelendi. TRT HD Kanal Koordinatörü Kürşat Özkök ve iki teknik eleman tarafından incelenen ses kaydının montaj olduğu, kesin bir şekilde ortaya çıktı. İnceleme sonucunda, ses kaydında, Başbakan Erdoğan'a ait konuşmanın tamamının kesik kesik tek bir cümle ya da kelimelerden (tamam, nasıl oldu vs.) oluşturulduğu tespit edildi. Konuşmanın 1.14'üncü saniyesinde başlayan kısımda (Eee sen bunları diyorum çıkar) cümlesinin sonunda başka bir ses parçası kaldığı belirlendi. Kaydın 4.24'üncü saniyesinde başlayan bölümün (Tamam babacığım... Sümeyye geldi mi... Tamam... Sümeyye geldi mi...) parça parça eklendiği gözlendi. Konuşmanın 6.48'inci saniyesinde, (Üstüne Şehrizar'dan daire...) bölümünde düşük desibelde verilen bir kadın sesinin 'Hayır' dediği, (Sen nasıl bakıyorsun babacığım...) cümlesi ile devam eden bölümün ardından, kadın ya da erkek sesi olduğu anlaşılmayan bir ses parçasının kalıntı olarak konuşmaya girdiği belirlendi.

Ankara değil Konya'daydı

Beş farklı telefon görüşmesinin bir araya getirildiği ses kaydında yer alan bilgilere göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, oğlu Bilal Erdoğan'ı 17 Aralık tarihinde sırasıyla saat 08.02, 11.17, 15.39 ve 23.15'te olmak üzere dört kez, 18 Aralık'ta ise saat 10.58'de ise bir kez aradı. Telefon görüşmeleri sırasında, Başbakan Erdoğan'ın Ankara'da, Bilal Erdoğan'ın ise İstanbul'da olduğu bilgisi yer aldı. Kaydın üretim olduğu ise Başbakan'ın aynı tarihlerdeki resmi programıyla ortaya çıktı. Başbakan Erdoğan, 17 Aralık tarihinde Şeb-i Arus törenleri için Konya'daydı. Erdoğan, telefon görüşmesine denk gelen saatlerde de katıldığı programda açılış konuşmasını yapmış ve Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Irak Meclis Başkanı Usame Nuceyfi ile görüşmüştü.

Farklı tarihlerden kesitler

TRT HD Kanal Koordinatörü Kürşat Özkök, iki teknik personel ile yaptıkları ses kaydı incelemesiyle ilgili şunları söyledi: "Başbakan Erdoğan'ın farklı tarihlerde yaptığı konuşmalarından alıntılar yapılmış. Alıntıların üzerine montaj yapılarak ilave edilmeye çalışılmış. Ama altında sesler unutulmuş. Bu ucuz bir montajdır"