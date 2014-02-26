Başbakan ve oğluna ait olduğu öne sürülen ses kaydına halkın tepkisi nasıl?

Başbakan Erdoğan ve oğluna ait olduğu iddia edilen ses kaydı İstanbul sokaklarında vatandaşa soruldu. BBC Türkçe'nin haberine göre görüşleri alınan kişilerden bazıları bunun bir 'iç hesaplaşma' olduğunu düşünürken kimileri ise "artık hiçbir şeye inanmadıklarını" söyledi. Tepkiler arasında "Suç varsa çezasını mutlaka çekmeli ve koltuğunu bırakmalı" görüşüde yer alıyor.

İşte İstanbul'da görüşleri alınan vatandaşların ses kaydına ilişkin görüşleri: