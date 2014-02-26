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Cem Yılmaz'dan o ses kaydına gönderme: Bu çocuk olmuş mu..?

Cem Yılmaz, gündeme oturan o ses kaydına ilişkin Twitter hesabından yaptığı göndermenin ardından Instagram hesabından da göndermede bulunan bir paylaşımda bulundu

26 Şubat 2014 11:16

Ünlü şovmen Cem Yılmaz, dün Başbakan Tayyip Erdoğan ve oğluna ait olduğu öne sürülen ses kaydına gönderme yaparak Twitter'dan paylaştığı 'Ama Babacığım' şarkısından sonra Instagram hesabından da CM101 Fundamentals gösterisinden kısa bir video paylaştı.

Cem Yılmaz, Instagram'daki hesabından 'Bu çocuk olmuş mu' esprisinin videosunu takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede 3000 yakın beğenme alan videoya çok sayıda da yorum yapıldı. Ünlü komedyenin paylaştığı videodaki bölümde şu replikler dikkat çekiyor;  "E tam yapamamışşın çocuğu, olmamış bu. Ben o çocuğa bir şey diyor muyum? Sen benim filmime diyorsun, bu film olmamış. E çocuk olmuş mu?"

Cem Yılmaz'ın İşte Instagram hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

'Ama babacığım' tweeti

Cem Yılmaz bugün Twitter hesabından da Fikret Kızılok'un, 'Ama Babacığım' isimli şarkısını, "Bu şarkıyı sana armağan ediyorum" sözleriyle paylaşmıştı.

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