Sabah: Operasyonu gerçekleştirenler uluslararası casuslukla suçlanabilir

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, salı günü başlatılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ilgili bugün manşetten verdiği haberde, devletin Halkbank üstünden yürüttüğü ekonomik ve finansal işlemlerin depolandığı “veri bankasına” da el konulduğunu öne sürerek, “Operasyonu gerçekleştirenlerin uluslararası casusluk suçlamasıyla karşı karşıya kalabileceği” iddiasında bulundu.

Türkiye’yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet soruşturması, gazete manşetlerinde yer almaya devam ederken, hükümete yakınlığıyla bilinen yayın organları, operasyonun uluslararası ayağı olan bir örgütlenmenin komplosu olduğu iddiasının üzerinde duruyor.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, bugünkü manşetinde de benzer bir habere yer vererek, yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla devlet sırlarının ifşa edilebileceği iddiasında bulundu.

Sabah gazetesinde “Sırlarımız paspas” başlığıyla yayımlanan haberi şöyle:

Halkbank'a yönelik operasyon devlet sırlarının üçüncü şahısların eline geçmesi tehlikesini gündeme getirdi. Hukukçular, "Bilgisayardaki datalar kimlere servis edilecek" diye soruyor.

17 Aralık'taki siyaseti itibarsızlaşmaya yönelik operasyonların altında, devletin ekonomik sırlarının ele geçirilerek finansal bir darbe planının uygulamaya konması da yatıyor. Operasyonla, Türkiye ekonomisinin uluslararası politikalarında kritik rol oynayan Halkbank üzerinden devlet sırlarını ele geçirme planı yapıldığı ifade ediliyor. 11.5 milyon bireysel müşterinin ve 1 milyon 250 bin şirketin ticari sırlarının yanı sıra Türkiye'nin güvenliğini sarsacak finansal verilerin olduğu bilgisiyarlara el konulması "Bu bilgiler kimin eline geçecek?" kuşkusunu akıllara getirdi.

Datalar kimin elinde?

El konulan bilgisayarlarla Türkiye'de mahrem ticari sırların başka kişiler ve yabancı istihbaratçıların eline geçeceği iddiasında bulunan bir zanlı avukatı şu açıklamayı yaptı: "Operasyonu yapan polisler bu ticari sırları kime veya kimlere servis edecek? Bütün bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde bazı internet sitelerinde, kişilere ve kurumlara ait sırlar ortaya dökülürse kimse şaşırmasın. Bu kadar stratejik alanlara, bölgelere bu şekilde girilmesi telafisi olmayan sonuçlar doğurabilir."

Mahrem bilgiler var

Olayın bu boyutuyla ilgili Sabah'ın konuştuğu üst düzey bürokrat "Bankada birçok bilgisayara el konuldu. Datalar alındı. Her ülkede olduğu gibi bunların içinde Türkiye'nin mahrem sırları var. Eğer İsrail bağlantılı olduğu ifade edilen bir örgüt doğruysa ve o bilgiler başka ülkelere sızacaksa telafisi olmayan bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Kritik anlaşmalar

Halkbank, hem Amerika hem de İsrail'in iki konuda tepkisini çekiyordu. Kuzey Irak petrol ve gazının dünyaya pazarlanmasında kilit rol oynayacak Türkiye, gelirleri Halkbank'ta tutacaktı. Üçüncü ülkeler de petrol anlaşmalarını bu banka üzerinden yapmaya hazırlanıyordu. İran'dan petrol alımına da aracılık ediyordu.

Uluslararası casusluk olur

Hukukçular da Halkbank'taki kritik bilgilerin sızdırılması konusunda yorum yaptı. Devlet bankası sırlarının operasyon sırasında üst düzeyde korunması, üçüncü kişilerin eline geçmemesi konusunda uyarıda bulunan hukukçular, "Bu bilgilerin sızması durumunda operasyonu yapanlar suç işlemiş olacak. Türk Ceza Kanunu'nda bunun ağır yaptırımları var. Bu durum uluslararası casusluk suçuna girer" dedi.