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İşte soruşturma odağındaki Rıza Sarraf'ın para trafiği şablonu

Savcılık soruşturmasındaki iddiaya göre Rıza Sarraf, kara para aklamada Türkiye ve İran'ın yanı sıra Gana ve Çin'in de yer aldığı karmaşık bir yöntem izledi

20 Aralık 2013 17:33

Türkiye ’yi sarsan yolsuzluk, yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda soruşturmayı yürüten savcılığın hazırladığı dosyada Rıza Sarraf'ın (Reza Zarrab) karapara aklama yöntemleri şemalarla anlatıldı.
Aralarında İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ın yanı sıra Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve işadamı Ali Ağaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 37 kişinin gözaltına alındığı yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun detayları ortaya çıkıyor.

Radikal gazetesinden Fatih Yağmur’un haberine göre, önce Rusya odaklı sistemle karapara akladığını ileri süren savcılık, bu yönetimin deşifre edilmesinin üzerine Halkbank üzerinden yeni bir karapara aklama yöntemi geliştirildiğini belirledi. Dosyada Sarraf'ın milyarlarca dolarlık şüpheli işlem yaparken Halkbank’ı kullanmak için Bakan A. ve Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ile ilişki geliştirildiğine işaret edildi. Bu nedenle Sarraf’ın Bakan A.’ya 103, Aslan’a 16 milyon TL rüşvet verdiği ileri sürüldü.

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Yeni sistem nasıl işliyor?

 

- Şüpheliler Çin’de paravan firma kurdular.

- Bu firmalar adına açtıkları banka hesaplarına, İran’daki bankalardan ihracat ödemesiymiş gibi havale yaptılar ve bu işlemler için sahte evrak düzenlediler. Çin’e gelen paraları bekletmeden Türkiye’de kurdukları paravan veya gerçek firmaların hesabına ihracat ödemesi olarak gönderdiler.

- İran’a göndermek üzere altına dönüştürecekleri paralarla ilgili gerçek firmaların Halk Bankası’ndaki hesaplarını kullandılar. Döviz olarak fiziken İran’a çıkartılacak paralar ile ilgili diğer bankaları kullandılar.

- Toplanan külçe altın ve nakit paraları kuryeler aracılığıyla havalimanından İran’a veya İran’a göndermek üzere Dubai’ye fiziki olarak yolladılar.

- Halk Bankası’nı kullandıkları işlemlerde de Dubai-İran-Türkiye üçgeninde gerçekte olmayan gıda vb. ihracat belgelerini kullandılar.

Radikal'de yer alan haberin tamamını okumak için tıklayın

 

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