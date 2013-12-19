Yolsuzluk soruşturmasına 2 savcıdan sonra, 2 imza zorunluluğu

Yolsuzluk soruşturmasını yürüten Savcı Celal Kara'nın yanına iki savcının daha atanmasından sonra Başsavcı Turan Çolakkadı tarafından savcılara bir yazı gitti.

Radikal’den Fatih Yağmur’un haberine göre, yazıda “Mukteza tayininde ve herhangi bir hususta hukuki ihtilaf olduğu taktirde görevli 3 cumhuriyet savcısından ikisinin imzasıyla işlem yapılacaktır” denildi.

İşte o belge:

‘Bu soruşturmaya darbe’

Avukat Ömer Kavili bunun soruşturmaya doğrudan müdahale anlamına geldiğini ve aynı zamanda savcılara tehdit olduğunu ifade etti:

"Bu soruşturmaya darbedir. Asıl soruşturma savcısı Celal Kara, devre dışı bırakılıyor. Celal Kara, görüşünü diğer iki savcıya veya iki savcıdan birine kabul ettiremez ise asla karar veremeyecektir."

Soruşturmayı başlatan her bir savcının yanına yeni görevlendirilen iki savcının görevlendirilmesi ve Başsavcı'ya getirilecek konuların, 3 savcıdan ikisinin mutabakatı ile getirilmesinin istenmesi de soruşturmaların kontrolünün Zekeriya Öz'den alınıp bizzat Başsavcı Turan Çolakkadı'ya geçtiği anlamına geldiği belirtiliyor.